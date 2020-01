[VIDEO] Aperçu de la saison 3 de «Yellowstone»: Josh Holloway – Roarke / Beth

HISTOIRES CONNEXES

Avant la première de la saison 3 de Yellowstone cet été, Paramount Network a publié une vidéo de premier regard de Roarke Morris, le habitué de la nouvelle série, qui fait la connaissance de Beth Dutton de Kelly Reilly mardi. Et ce pourrait être un euphémisme de dire que c’est hilarant – non seulement Beth classique mais une indication qu’elle aurait pu rencontrer son match. (Désolé, Rip.)

Trouver le nouveau venu empiétant sur la rivière des Duttons – ou ce qu’elle pense être une intrusion dessus – Beth utilise un langage coloré pour lui en interdire et fait de son mieux pour l’insulter. Comme les téléspectateurs le savent, son meilleur peut être carrément mortel. Mais Roarke ne prend pas l’appât. “Ce n’est qu’une insulte si je le comprends”, craque-t-il.

Bref, ces deux-là sont un match fait au paradis. Eh bien, peut-être l’enfer. De toute façon, ils sont dynamite ensemble. Dans une promo qui a été diffusée à la fin de la saison 2, Holloway a décrit son personnage comme “un baller de fonds spéculatifs, si vous voulez.” Reilly est allé jusqu’à l’égaler au méchant “Dan Jenkins fois un million.” Et,, comme le clip ci-dessus semble le confirmer, Luke Grimes, qui joue Kayce, a laissé entendre que «il semble [Roarke] va frapper Beth, et je ne pense pas que ce soit une excellente idée. “

Dans des nouvelles connexes, Paramount Network a commandé une première saison du maire de Kingstown, un drame du co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan. «Situé dans une petite ville du Michigan où la seule industrie qui reste est les prisons fédérales, étatiques et privées, l’histoire suit la famille McClusky, les intermédiaires du pouvoir entre la police, les criminels, les détenus, les gardiens de prison et les politiciens, dans une ville complètement dépendante des prisons et les prisonniers qu’ils contiennent », indique la description officielle. «C’est un regard brutal et brutal sur les affaires d’incarcération.»

Pour vérifier que Holloway fait sensation sur Yellowstone, appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires. Quelqu’un n’a-t-il pas été aveuglé par les étincelles volant entre Beth et Roarke?