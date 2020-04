Video Aracely Arámbula sans vêtements nageant dans la piscine

Vidéo Aracely Arámbula sans vêtements nageant dans la piscine | Instagram

L’actrice et chanteuse mexicaine Aracely Arambula a surpris ses 5 millions de followers sur Instagram en publiant un vidéo où il est montré nager dans la piscine apparemment sans vêtements.

Une telle vidéo faisait partie de l’un des scènes qui peut être apprécié dans sa célèbre série . La Doñaet quelle scène ils ont faite.

On ne peut nier que Arambula fait partie des artistes les plus sensuels et les plus beaux de la télévision mexicaine.

Il est sans aucun doute devenu l’un des actrices les plus recherchées sur les réseaux sociaux et tout cela grâce à ses grands protagonistes ainsi que dernièrement, il aime montrer suffisamment ses attributs.

Dans la vidéo publiée par Aracely elle-même, il semblait que ne portait absolument aucun vêtement, mais ce n’est pas clair, bien qu’étant donné la description de la publication, il l’a laissé entendre.

En me préparant pour la scène de la piscine à l’Hacienda de Altagracia, en répétant avec mon réalisateur Carlitos et toutes les personnes qui devaient être là, je pensais qu’ils seraient au maximum 6 et non “, écrit-il.

L’actrice est bien connue pour elle scènes risquées, soit avec ses partenaires de scène ou par elle-même, mais surtout c’est toujours assez professionnel avec ses papiers.

Filmer et penser que j’étais seule à nager à l’aise et super relaxante et séduisante “, a-t-elle ajouté.

Avec seulement une heure de partage, la vidéo a fait une grande impression sur des milliers de personnes, elle a donc plus de 200 mille reproductions et les commentaires sans fin de ses disciples qui sont devenus fous de sa beauté.

The Chule a admis à plusieurs reprises que aime montrer et montrer fièrement son corps monumental sur les réseaux sociaux, elle partage donc des photos et des vidéos où elle se montre comme elle veut.

Oh magnifique! Merci pour votre travail, cette scène était magique “,” la scène est sortie amazingeee “,” Aaawwww as a Goddess !!! “, étaient quelques-uns des commentaires.

Ce sera un an plein de sensualité pour l’actrice et il est clair dans chaque publication qu’elle le fait car la température dans les réseaux augmente considérablement.

