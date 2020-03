[Video] Auditions d’American Idol: «Shallow» – Récapitulatif de la saison 18, épisode 4

HISTOIRES CONNEXES

La quatrième semaine d’auditions d’American Idol a présenté un assortiment coloré de personnages, d’une femme autonome qui a été inspirée par Katy Perry pour jeter son petit ami… à un gars qui voit des morts.

Lisez la suite pour une ventilation des 15 candidats retenus que nous avons rencontrés cette semaine, dont la plupart obtiendront probablement la côtelette à Hollywood Week et vous ne vous souviendrez jamais de leurs noms. OK, commençons!

DANNY LA ROTA, 24 | Cette étudiante en médecine dentaire à temps plein a reçu certains des meilleurs conseils jamais donnés sur American Idol: «Vous devez fermer la bouche et garder la bouche ouverte.» C’est à quel point Katy aimait le plaisir, la couverture funky de Danny des «Royals» de Lorde. Luke Bryan et Lionel Richie ont également creusé son ambiance old-school, le comparant à des grands comme Robert Plant et Eddie Vedder – seulement un «meilleur» chanteur! (Haleter.)

MAKAYLA PHILLIPS, 17 | Après avoir été refoulé en 2017 pour être trop jeune (pauvre!), Phillips est retourné à Idol cette semaine pour un deuxième tir sur la célébrité. Katy a été vendue à partir du riff d’ouverture de “Who’s Lovin’ You “des Supremes, prédisant que Makayla pourrait faire partie du Top 10 de cette saison.

DEVON ALEXANDER, 22 | Comme Makayla, Devon a grandi en regardant Idol, bien qu’il n’ait jamais prétendu que ses Barbie Dolls étaient Ryan Seacrest… ou alors il aimerait que nous croyions. Quoi qu’il en soit, ce “mec cool” a interprété “Not In That Way” de Sam Smith, impressionnant les juges avec ses qualités de crooner et ses capacités naturelles.

MOSEAN WILSON, 23 | Après avoir raconté l’histoire tragique de la bataille de son père contre la toxicomanie, qu’il a finalement perdu après son ultime surdosage, Mosean a livré une performance bluesy d’une chanson originale appelée “Slip Away”. Les juges ont été stupéfaits, Luke lui disant simplement: “Tu es ce dont il s’agit, mon pote.”

FOI BECNEL, 20 | Tout d’abord, oui au choix de Faith «Lady Marmalade» pour son audition. Très appréciée. Cela dit, les juges ont trouvé sa performance un peu «mignonne», lui offrant une mini-classe de maître dans le processus. Katy insiste cependant sur le fait que Faith a un «facteur informatique indéniable», alors nous verrons si cela transparaît à Hollywood.

KAT LUNA, 19 ANS ET ALEJANDRO GARRIDO (AKA SPACE COWBOY), 26 ANS | Ce couple incroyablement attrayant s’est rencontré par l’église (mais aussi Instagram?) Et a charmé les juges, gagnant tous deux la prédiction convoitée de Katy dans le Top 10. Ils ont interprété «Shallow» de Lady Gaga et Bradley Cooper et même si je reconnais que leurs talents sont indéniables, je préfère en fait leur voix individuellement. Il sera intéressant de voir ce qu’il adviendra de ces deux-là plus loin dans la compétition.

JIMMY LEVI, 21 ans | Ce murmure fantôme est entré en compétition avec confiance, sachant que sa mère clairvoyante avait prévu son succès Idole il y a sept ans. Et même si les juges n’étaient pas fous de la position de Jimmy sur le “Wicked Game” de Chris Isaak (qui m’a donné des flashbacks majeurs d’Evelyn Cormier!), Il les a convaincus avec un suivi a cappella. “Vous allez faire beaucoup de travail”, a admis Katy, bien que les juges semblent suffisamment investis dans sa “mystique” pour que cela en vaille la peine.

MARNA MICHELE, 27 | La performance la plus inspirante de la nuit est venue de Marna, née avec une arthrogrypose. Comme elle l’a expliqué, cela signifiait qu’elle ne pouvait pas marcher, ni lever ses bras au-dessus de sa tête. Mais comme Katy l’a joyeusement confirmé, les compétences de Marna en matière de coups de poing sont exceptionnelles. Les juges ont été impressionnés par sa gamme, mais ils ont convenu qu’elle devait se concentrer sur l’aspect narration de la performance.

REN PATRICK, 26 | Fraîchement sortie d’une relation émotionnellement abusive, cette chanteuse nouvellement habilitée a tué “Dancing On My Own” de Robyn, lui donnant sa propre tournure épurée. (Fait amusant: Katy aurait inspiré Ren à laisser son petit ami à une fête à Hollywood il y a quelques années. Quand elle a passé le couple en train de se battre, Katy aurait dit dans son souffle, “Jette-le, fille.”)

D’autres auditions réussies méritent d’être discutées…

* Emma Kate, 22 ans, a écrasé “Come Together” des Beatles avec son père, un “vieux cavalier de chèvre de l’Idaho”, la soutenant sur des cordes.

* Marcus Tinsley, 28 ans, avait le soutien de sa femme et de ses deux enfants – dont l’un n’était pas un véritable enfant humain, mais simplement un cochon dans une poussette – alors qu’il se dirigeait vers la «mine» de Bazzi.

* Sophia Wackerman, 20 ans, a rendu hommage à sa défunte mère de musicien avec une performance émotionnelle et mature de «l’eau» de l’évêque Briggs.

* Olivia Ximines, 17 ans, a été surnommée «jeune Brandy» par Katy après avoir chanté «Language» de Tori Kelly, une performance si bonne que Katy a jeté son stylo à travers la pièce avec colère.

* Une fois que Zack Dobbins, 18 ans, a obtenu un peu d’aide à l’accordage de la guitare de Luke, il était prêt à partir, épatant les juges avec sa musicalité naturelle. “Je ne pense pas que vous sachiez ce que vous faites”, a déclaré Katy. “Et je ne pense pas que vous ayez besoin de savoir.”

Vos réflexions sur la quatrième semaine d’auditions d’Idol? Votez pour votre performance préférée ci-dessous, puis déposez un commentaire avec tout ce que vous pensez.