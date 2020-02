[VIDEO] Bande-annonce «Amazing Stories»: redémarrage sur Apple TV Plus

HISTOIRES CONNEXES

Apple TV + racontera plus d’histoires incroyables dans quelques semaines, mais vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps pour avoir un aperçu du prochain redémarrage.

Dans une nouvelle bande-annonce publiée lundi, le streamer offre un aperçu des cinq épisodes auto-contraints de la première saison. Selon la ligne de connexion officielle, cette version de Amazing Stories est décrite comme une «réimagination» de l’anthologie originale gagnante d’un Emmy (qui a fonctionné sur NBC pendant deux saisons au milieu des années 1980) qui «transportera des personnages de tous les jours dans des mondes d’émerveillement, possibilité et l’imagination. “

Les producteurs exécutifs de Once Upon a Time Eddy Kitsis et Adam Horowitz serviront de showrunners; les réalisateurs des épisodes comprennent Mark Mylod (Succession, Game of Thrones), Chris Long (The Americans), Michael Dinner (Unbelievable), Sylvain White (The Rookie) et Susanna Fogel (Utopia). Steven Spielberg, qui a co-créé la série originale, sert également de producteur exécutif sur le nouveau projet.

Le premier épisode de Amazing Stories – avec Dylan O’Brien (Teen Wolf), Victoria Pedretti (YOU) et Sasha Alexander (Rizzoli & Isles) – sort le vendredi 6 mars. Les versements suivants intitulés «The Rift», «Signs of Life, »« Dynoman and the Volt »et« The Heat »baisseront tous les vendredis.

Consultez l’intégralité de la bande-annonce Amazing Stories ci-dessus, puis déposez un commentaire et dites-nous si vous prévoyez de regarder le redémarrage d’Apple.