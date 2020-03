[VIDEO] Bande-annonce de «#blackAF»: Kenya Barris, Rashida Jones Netflix Comedy

HISTOIRES CONNEXES

Kenya Barris et Rashida Jones contribuent à faire de Netflix #blackAF.

Le créateur black-ish et ancien de Parks and Recreation joue mari et femme dans la nouvelle comédie familiale (anciennement intitulée Black Excellence), diffusée le 17 avril sur le streamer. Dans une bande-annonce nouvellement publiée, que vous pouvez regarder ci-dessus, Barris (qui a également créé la série) joue une version fictive de lui-même, un écrivain hollywoodien à succès, avec Jones dans le rôle de sa femme Joya. #blackAF «découvre le monde désordonné, non filtré et souvent hilarant de ce que signifie être une famille noire de« nouvel argent »essayant de bien faire les choses dans un monde moderne où le« bien »n’est plus un concept fixe», selon la description officielle .

Alors que Barris plaisante avec de grands frappeurs comme Ava DuVernay et Issa Rae via le chat vidéo, Joya se plaint que, en tant que maman mixte d’une famille noire, “vous êtes constamment testé sur votre noirceur …” Nommez tous les membres de la famille Wayans. ” Savez-vous? Non!” Leur adolescente filme tout cela pour un documentaire et capture un excès choquant de L.A. Pour la fête d’anniversaire d’un enfant, Joya met en place un “sac de cadeau” extravagant qui comprend des montres Samsung et des porte-clés Fendi. (“Les enfants sont-ils nominés pour le Golden Globe?”, Demande le Kenya.)

Outre DuVernay et Rae, les stars invitées de la saison 1 incluent Tyler Perry, Nia Long (NCIS: Los Angeles), Mike Epps (Survivor’s Remorse), Lena Waithe et Kym Whitley (Master of None).

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour un aperçu de #blackAF, puis faites défiler vers le bas pour un premier aperçu de l’art clé de la saison 1.