[VIDEO] Bande-annonce de “Chilling Adventures of Sabrina”: Partie 3 sur Netflix

Est-ce qu’il fait chaud ici, ou Sabrina Spellman vient-elle de partir en enfer?

Chilling Adventures of Sabrina revient pour la partie 3 le vendredi 24 janvier prochain et dans une nouvelle bande-annonce qui vient de sortir – que vous pouvez regarder ci-dessus – notre sorcière adolescente préférée est dévorée de penser aux bâtons de hockey HE doubles … principalement parce que son petit ami Nick souffre là-bas avec Madame Satan qui regarde. Tout est déséquilibré sur Terre aussi, alors Sabrina doit se rendre dans le monde souterrain pour remettre les choses en état en affirmant son autorité royale. “L’enfer est sous une nouvelle direction maintenant”, grogne-t-elle.

Avant de pouvoir revendiquer son titre de reine de l’enfer, elle devra affronter Caliban, le prince de l’enfer incarné par le nouveau venu australien Sam Corlett. («Être la reine de l’enfer n’est pas un travail d’été», la prévient sa tante Zelda.) Mais au moins, elle a l’aide de ses vieux amis Harvey, Rosalind et Theo, alias le «Fright Club». Nous voyons beaucoup d’effroi et des chants démoniaques avant que Sabrina ne fasse face à une porte rouge et déclare: “Finissons-en.”

