[VIDEO] Bande-annonce de la saison 3 d’Ozark, date de retour sur Netflix

Le duo de mari et femme le plus toxique de la télévision reçoit enfin de l’aide.

Comme révélé dans la première bande-annonce de la troisième saison d’Ozark, qui s’incline vendredi 27 mars sur Netflix, les aspirants patrons de la mafia Marty et Wendy retiennent un conseiller de couple pour les aider à sauver leur mariage implosant. Et cela se passe aussi bien que prévu, surtout si l’on tient compte du fait que Marty soudoie le psy pour favoriser son POV.

La saison 3 reprend six mois après les événements de la finale de la saison 2, avec le grand rêve de pipe de casino de Marty et Wendy. Aidé d’une alliance avec Helen et le chef du cartel de la drogue Omar Navarro, Wendy cherche à étendre l’empire malgré – ou peut-être à cause – des objections de Marty. La tension entre les montures duo et, si les images de la bande-annonce doivent être prises à leur valeur nominale, amène Wendy à fermer le cerveau de son mari.

Pour compliquer encore les choses, l’arrivée du frère imprévisible de Wendy, Ben (joué par Tom Pelphrey).

Ozark vient de remporter deux victoires de haut niveau aux Emmy Awards, l’une pour Jason Bateman (meilleur réalisateur) et l’autre pour Julia Garner (meilleure actrice de soutien).

Découvrez la bande-annonce ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos prédictions de la saison 3.