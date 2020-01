[VIDEO] Bande-annonce de la saison 5 de Better Call Saul: Jimmy en tant que Saul Goodman

HISTOIRES CONNEXES

Mieux vaut appeler les fans de Saul, si vous avez besoin d’un avocat dans la région d’Albuquerque, nous pourrions avoir un (nouveau) nom pour vous.

Le préquel Breaking Bad d’AMC revient pour la saison 5 le mois prochain, et TVLine a un aperçu exclusif des nouvelles images de la saison, y compris notre premier aperçu approfondi de la transformation de Jimmy en l’avocat louche Saul Goodman. Dans la vidéo ci-dessus, nous voyons Jimmy rassurer Kim que «c’est ainsi que ça va marcher» – elle n’a pas l’air trop rassurée, cependant – avant d’affronter une multitude de nouveaux clients criminels et d’annoncer à la télévision en direct que le nouveau baptisé Saul Goodman est là pour protéger les citoyens des «injustices de toutes sortes».

La vidéo de premier regard comprend également des commentaires des membres de la distribution et des producteurs de Saul, et la star Bob Odenkirk admet: «Je veux le voir être Saul Goodman, et je veux qu’il ait beaucoup d’ennuis… et il a beaucoup d’ennuis . “(Avec cela, nous voyons Jimmy pris au piège sur le siège arrière d’une voiture avec les serrures de porte retirées.) La transformation a co-créateur de la série Vince Gilligan préoccupé par ce que cela signifie pour la romance de Jimmy avec Kim:” Je suis un peu inquiet où leur relation se dirige cette année. “

Nous apprenons également que Mike travaille comme «une arme à feu embauchée» pour Gus Fring dans la saison 5, selon Jonathan Banks, et Nacho est «coincé» par l’ascension de Lalo Salamanca, joué par Tony Dalton, un habitué de la nouvelle série. (De plus, nous voyons Hector Salamanque sonner sa cloche.) Préparez-vous à de nombreuses “situations de vie ou de mort”, prévient Odenkirk, lorsque la saison 5 de Saul sera diffusée le dimanche 23 février à 10 / 9c sur AMC.

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour un premier aperçu de la nouvelle saison de Better Call Saul, puis appuyez sur les commentaires pour partager vos prédictions de la saison 5.