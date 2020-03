[VIDEO] Bande-annonce de la saison 5 de «Billions»: Julianna Margulies dans une nouvelle vidéo

HISTOIRES CONNEXES

Julianna Margulies n’a rejoint que récemment Billions, mais son personnage a déjà de forts sentiments à propos des événements sauvages.

“Je n’aime pas ce jeu”, dit le personnage de Margulies dans la bande-annonce officielle de la saison 5, que Showtime a publiée jeudi. “Ce n’est pas un jeu”, corrige rapidement Chuck (Paul Giamatti), sérieusement.

Comme indiqué précédemment, l’ancien élève de Good Wife jouera Catherine Brant, professeur de sociologie à Ivy League et auteur à succès; elle apparaîtra dans plusieurs épisodes. Un autre nouvel ajout, Corey Stoll de The Strain, peut également être vu dans la nouvelle séquence. Il aura un arc tout au long de la saison en tant que Michael Prince, que le synopsis officiel de la saison décrit comme un «pionnier de l’impact social» qui représente une menace réelle pour Bobby de Damian Lewis.

La prochaine saison – qui débutera le dimanche 3 mai à 9 / 8c – lancera de l’essence sur la querelle de feu entre Bobby et Chuck. Pendant ce temps, Chuck affrontera un “formidable” procureur de district (joué par Roma Maffia de Nip / Tuck), Wendy fera “de nouvelles alliances surprenantes qui la mettront en désaccord avec Chuck et Axe”, et Taylor retournera chez Ax Capital .

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder l’aperçu de deux minutes, puis appuyez sur les commentaires: Qu’est-ce que vous attendez le plus avec impatience dans la saison 5 de Billions?