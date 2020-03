[VIDEO] Bande-annonce de “Siren”: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3

HISTOIRES CONNEXES

La guerre arrive à Bristol Cove dans la saison 3 de Siren de Freeform (2 avril, 9 / 8c), et le bébé de Ryn pourrait bien être la monnaie d’échange ultime.

“La décision choquante de Ben de laisser le journaliste mourir à la fin de la saison deux a des effets d’entraînement dans sa relation avec Maddie et Ryn”, lit le synopsis officiel du réseau pour la première de la troisième saison. «Pendant ce temps, une nouvelle sirène dangereuse et sophistiquée arrive à Bristol Cove, défiant le leadership de Ryn et déclenchant une bataille sous-marine épique entre tribus rivales. Tout cela est compliqué par le fait que le bébé de Ryn, désormais porté par une mère porteuse, doit être protégé à tout prix. “

Tout cela – et bien plus encore – est taquiné dans la bande-annonce exclusive de TVLine pour la troisième saison de Siren, qui offre un premier aperçu de la nouvelle série régulière Tiffany Lonsdale. Son personnage, Tia, est décrit comme «une sirène extrêmement intelligente avec une connaissance très évoluée de la condition humaine. Elle parle plusieurs langues, comprend les sciences et technologies avancées et a été formée comme guerrière de haut niveau. » Et comme vous le verrez dans la bande-annonce, elle ne recule pas devant un combat.

TVLine a également un premier aperçu exclusif de l’art clé de la saison 3 de Siren, qui place le bébé de Ryn au centre de l’action:

Siren met en vedette Eline Powell comme Ryn, Alex Roe comme Ben, Fola Evans-Akingbola comme Maddie, Ian Verdun comme Alex et Rena Owen comme Helen. Emily Whitesell et Eric Wald sont producteurs exécutifs.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu exclusif de la saison 3, puis déposez un commentaire avec vos espoirs ci-dessous.