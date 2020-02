[VIDEO] Bande-annonce ‘Genius: Aretha’: Cynthia Erivo dans le rôle d’Aretha Franklin

HISTOIRES CONNEXES

Cynthia Erivo vient de décrocher un clin d’œil aux Oscars pour avoir joué le héros américain Harriet Tubman – et maintenant nous avons notre premier regard sur elle jouant la Reine de la Soul.

National Geographic a publié le premier teaser de la saison 3 de l’anthologie biopic Genius, avec Erivo dans le rôle de la chanteuse légendaire Aretha Franklin. (Le teaser devrait faire ses débuts lors de la diffusion des Oscars de dimanche sur ABC, où Erivo est nominé deux fois, pour la meilleure actrice et la meilleure chanson originale pour Harriet.) Dans le teaser – que vous pouvez regarder ci-dessus – nous voyons Aretha enregistrer certains de ses tubes emblématiques et se prélassant sous les feux de la rampe… mais nous la voyons aussi souffrir de conflits familiaux et de traumatismes infantiles. (La gagnante d’un Emmy Courtney B. Vance joue le rôle de père d’Aretha.)

«Quel genre de musique voulez-vous vraiment faire, Mlle Franklin?» Lui demande le producteur Jerry Wexler.

La réponse d’Aretha? “Je veux faire des succès, M. Wexler.”

Vous voulez en savoir plus? Genius: Aretha sera présenté le lundi 25 mai à 9 / 8c sur NatGeo. Appuyez sur PLAY ci-dessus pour un aperçu, puis appuyez sur les commentaires et dites-nous: Erivo regarde-t-il la pièce?