[VIDEO] Bande-annonce «The Undoing»: série limitée Nicole Kidman de HBO

HISTOIRES CONNEXES

Nicole Kidman de Big Little Lies échange Monterey contre Manhattan dans la prochaine série limitée de six épisodes de HBO, The Undoing. Vendredi, la câbleuse a sorti la première bande-annonce du thriller dramatique, qui réunit Kidman avec son écrivain / EP BLL David E. Kelley et retrouve le duo sur un territoire quelque peu familier (c’est-à-dire qu’une existence privilégiée et apparemment parfaite se défait).

Basé sur le roman de Jean Hanff Korelitz You Should Have Known, The Undoing met en vedette Kidman et Hugh Grant dans le rôle de Grace et Jonathan Fraser, un couple puissant de Manhattan dont la vie idyllique est secouée par «une mort violente et une chaîne de terribles révélations», selon la série. logline officielle. «Laissée à la suite d’une catastrophe généralisée et très publique et horrifiée par la manière dont elle n’a pas suivi ses propres conseils, Grace doit démanteler une vie et en créer une autre pour son enfant et sa famille.»

Le casting comprend également Edgar Ramirez, Lily Rabe et Donald Sutherland. Susanne Bier (The Night Manager) a réalisé les six épisodes.

Découvrez la première bande-annonce d’annulation ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos jugements accrocheurs.