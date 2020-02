[VIDEO] Bill Murray dans la publicité du Super Bowl «Groundhog Day» pour Jeep

Repérez la «Pennsylvania Polka»! (Ou en fait, non.)

Dans une nouvelle publicité Jeep Super Bowl publiée dimanche, Bill Murray reprend son rôle de Phil Connors du film Groundhog Day de 1993, se réveillant une fois de plus dans l’ouest de la Pennsylvanie au cauchemar qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Dans le film, Phil revit sa journée encore et encore, seulement pour se réveiller et refaire exactement les mêmes choses parce qu’il est coincé dans une boucle temporelle.

Dans la nouvelle publicité, Phil a la surprise de venir. “Oh, non”, répète Phil en se réveillant au son de “I Got You Babe” de Sonny & Cher qui émet un son du radio-réveil. Oh oui.

Vous pouvez probablement deviner l’hilarité qui suit. Alors que Phil quitte son lit et son petit-déjeuner et tourne au coin de la rue, il court un peu dans Ned Ryerson de Stephen Tobolowsky. “Non, pas toi!” Dit Phil en esquivant cette connaissance trop enthousiaste. Cette fois, Phil a une nouvelle Jeep pour jouer. “Hé, tu vas geler à mort”, dit un spectateur à Phil, qui a le camion du haut en bas. “On s’en fout? A demain! », Répond-il.

Grâce à sa nouvelle balade, Phil saute du lit chaque matin avec excitation, un contraste frappant avec le misanthrope du film de Murray. Phil 2.0 est, bien sûr, rejoint par Punxsutawney Phil équitation fusil de chasse.

Le spot n’est qu’une des nombreuses publicités de haut niveau qui ont été publiées avant la confrontation de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. D’autres incluent une annonce de Mountain Dew, dans laquelle Bryan Cranston et Tracee Ellis Ross recréent The Shining, une publicité sur le thème de Boston qui met en vedette John Krasinski, Chris Evans et Rachel Dratch, et un spot musical Audi avec Maisie Williams de Game of Thrones.

