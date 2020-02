[Video] Bill Murray et Aubrey Plaza rendent hommage à «The Lighthouse» pour la promotion des Independent Spirit Awards

Dirigé par Robert Eggers, dernières années Le phare est en lice pour un seul Oscar aux Oscars ce week-end, nominé dans la catégorie Meilleure réalisation en cinématographie (Jarin Blaschke). Au Film Independent Spirit Awards, cependant, l’histoire est assez différente.

The Lighthouse est en lice pour les CINQ Spirit Spirit Awards, dont celui du meilleur acteur masculin (Robert Pattinson), du meilleur second rôle masculin (Willem Dafoe), du meilleur réalisateur (Robert Eggers), de la meilleure photographie (Jarin Blaschke) et du meilleur montage (Louise Ford). En fait, The Lighthouse est à égalité avec Uncut Gems pour le plus grand nombre de nominations lors de la célébration de l’excellence du cinéma indépendant de cette année.

Une promotion amusante pour la cérémonie de cette année a été publiée cette semaine et comprend Bill Murray et hôte Aubrey Plaza obtenir leur phare. Vous pouvez / devez vérifier cela ci-dessous!

Les Film Independent Spirit Awards seront diffusés sur IFC ce samedi 8 février.