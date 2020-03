Vidéo Billie Eilish enlève ses vêtements lors d’un concert à Miami | Instagram

Vidéo de l’interprète de “Ocean Eyes” Billie Eilish en enlevant ses vêtements lors d’un concert à Miami à titre de protestation.

La jeune femme a été critiquée pour son style de les vêtements sont assez amplesIl y a ceux qui ont voulu la voir porter quelque chose de plus ajusté mais ce n’est pas le cas, Eilish a une raison très forte.

Et c’est qu’elle est fatiguée de stéréotypes et qu’ils sexualisent les femmes, en les unissant avec le concept qu’une femme devrait être jolie avec des vêtements serrés, en laissant de côté des choses plus importantes telles que le talent lui-même.

On pourrait dire que c’est une protestation constante de la jeune chanteuse, dans l’une de ses concerts à Miami est apparu dans un écran géant Vêtus d’une veste baggy typique, qui commence soudainement à décoller, les assistants sont devenus fous avec les cris.

Petit à petit, elle a enlevé vêtement après vêtement jusqu’à ce qu’elle ait fini dans son soutien-gorge Dans chaque morceau qui a été retiré, certaines phrases qu’elle avait enregistrées elle-même pouvaient être entendues en arrière-plan.

“Vous avez des opinions sur mes opinions, sur ma musique, sur mes vêtements, sur mon corps. Certaines personnes détestent ce que je porte, d’autres en font l’éloge”, a déclaré Eilish.

“Aimeriez-vous qu’il soit plus petit? Plus faible? Plus doux? Plus grand? Voulez-vous que je me taise? Mes épaules te taquinent? Ma poitrine? Suis-je mon estomac? Mes hanches? Le corps avec lequel je suis né, n’est-ce pas ce que tu voulais? “Une série de questions ont été posées tout au long de la vidéo.

Billie a terminé son message sur un autre écran où son message disait: “Ma valeur est-elle basée uniquement sur votre perception, ou votre opinion sur moi n’est-elle pas de ma responsabilité?”

Malgré son jeune âge, son succès est déjà assez important, connu dans le monde entier pour les paroles de ses chansons et son style inhabituel, mais assez frappant.

