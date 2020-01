[VIDEO] BoJack Horseman Season 6 Part 2 Trailer – Regardez les derniers épisodes

HISTOIRES CONNEXES

Le poney prisé de Netflix se prépare à franchir la ligne d’arrivée. Le service de streaming a publié la bande-annonce officielle des huit derniers épisodes de BoJack Horseman (aka Saison 6 Partie 2), qui arriveront le vendredi 31 janvier.

La bande-annonce nous remet en contact avec un BoJack aux cheveux gris (à crinière?), Maintenant professeur à l’Université Wesleyan. Il est enfin heureux, dit-il. (Allez, le vrai bonheur? Sur ce spectacle? Bonne chance avec ça.)

“J’avais l’impression que toute ma vie était un travail d’acteur, faisant une impression des gens que je voyais à la télévision, qui n’était qu’une projection d’un groupe d’écrivains et d’acteurs tout aussi foirés”, dit-il à son thérapeute dans la bande-annonce. “Je me sentais comme un xerox d’un xerox d’une personne.”

La bande-annonce offre également des aperçus du cercle intérieur de BoJack: la princesse Carolyn semble gérer la vie en tant que mère célibataire active (avec Todd comme son fidèle homme), M. Peanutbutter tente de garder son mariage avec Pickles à flot et Hollyhock tend la main à BoJack en façon de courrier escargot. Mais qu’en est-il de l’actrice de personnage Margo Martindale, demandez-vous? Ne vous inquiétez pas, l’agrafe BoJack préférée de tous fait son apparition – et elle a un couteau! (Mais bon, quoi d’autre est nouveau?)

BoJack Horseman présente les voix de Will Arnett (Arrested Development) en tant que chevalier titulaire, Amy Sedaris (Strangers With Candy) en tant que princesse Carolyn, Alison Brie (GLOW) en tant que Diane Nguyen, Paul F. Tompkins (Bob’s Burgers) en tant que Mr. Peanutbutter et Aaron Paul (Breaking Bad) en tant qu’icône asexuée Todd Chavez.

Appuyez sur PLAY dans la bande-annonce ci-dessus pour découvrir comment tout cela se termine pour BoJack et ses amis, puis déposez un commentaire avec vos propres espoirs pour les derniers épisodes ci-dessous.