Vidéo: Bon Dieu! Regardez la vidéo controversée de Natti Natasha sur Tik Tok C’est arrivé!

Natti Natasha est l’une des femmes les plus convoitées du moment car ses chansons ont réussi à s’imprégner à travers le monde

20 avril 2020 14 h 29

Natti Natasha ces derniers jours a été une tendance dans les réseaux sociaux car à plusieurs reprises il a donné des détails sur sa santé, donc ses fans sont très inquiets.

Cette fois, nous avons observé une vidéo sur le profil Instagram du chanteur qui a laissé tout le monde amoureux parce que nous pouvons clairement voir comment l’une des chansons les plus parlées de l’artiste est devenue un défi célèbre dans Tik Tok.

De toute évidence, le défi a été promu par Natti elle-même car elle a donné vie et mouvement à chaque pas de danse devant les caméras. Tous ses fans ont donc appris le nouveau défi de Natti Natasha.

Et la vidéo dont nous parlons, nous pouvons voir certains de ses fans faire les mêmes mouvements que Natti, sans aucun doute il le fait très bien et le plus curieux est que la robe du fan est identique à celle de Natti. L’avez-vous prêtée?

Comme une citation de la vidéo, le dominicain a déclaré: «Comment Raquel l’a-t-il fait !!! Combien Je le donne… #Repost @ racheeelx18 Despacio challenge @nattinatasha @nickyjampr @manuelturizo @ pinarecords1 #despaciochallenge #despacio #tiktok.

Première fois en faisant un défi et avec ma chanson préférée! la vérité est assez drôle! Des amis m’aident et taguent Natti pour que vous puissiez voir ma vidéo »

