[VIDEO] «Brockmire»: bande-annonce de la saison 4 pour IFC Comedy – Hank Azaria

L’avenir est arrivé dans une bande-annonce nouvellement publiée pour la quatrième et dernière saison de Brockmire, diffusée le mercredi 18 mars sur IFC.

La prochaine course d’adieu saute de l’avant “10 ans dans l’avenir de la vie de Jim et de la vie de tous les autres personnages”, a déclaré à TVLine le showrunner Joel Church-Cooper. «Amanda Peet [is back for] cinq épisodes, donc c’est vraiment un retour à la dynamique de Jules et Jim, mais c’est différent parce que les deux personnes ont changé et se sont depuis longtemps perdues… Charles est de retour, Jules est de retour et la narration de Season a un caractère circulaire 1 à la saison 4 qui, je pense, vous donnera l’impression d’avoir regardé une histoire complète. »

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* AMC’s Quiz – un drame en trois parties sur le 2001 Who Wants to Be a Millionaire? Le scandale de tricherie britannique, avec Matthew Macfadyen (Succession), Michael Sheen (The Good Fight) et Sian Clifford (Fleabag) – sera diffusé sur trois nuits consécutives, à partir du lundi 25 mai à 9 / 8c.

* Meryl Streep racontera le court métrage d’animation Apple TV + Here We Are: Notes for Living on Planet Earth, présenté le 17 avril. La distribution comprend également Chris O’Dowd (Get Shorty), Ruth Negga (Preacher) et Jacob Tremblay (Pièce).

* Hulu a publié une bande-annonce pour Normal People, un drame d’une demi-heure basé sur le roman de Sally Rooney sur «la relation tendre mais compliquée de Marianne (Gentleman Jack’s Daisy Edgar-Jones) et Connell (nouveau venu Paul Mescal) de la fin de leurs jours d’école dans une petite ville à l’ouest de l’Irlande jusqu’à leurs études de premier cycle au Trinity College. »La série sera présentée ce printemps.

* AMC a publié une bande-annonce complète pour Dispatches From Elsewhere, avec Jason Segel, Sally Field, André Benjamin, Eve Lindley et Richard E. Grant, en première le dimanche 1er mars à 10 / 9c:

