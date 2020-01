[VIDEO] Brooklyn Nine-Nine Saison 7 Bande-annonce – De retour le 6 février NBC

HISTOIRES CONNEXES

Brooklyn Nine-Nine vient de sortir sa bande-annonce de la saison 7 – et elle est totalement tubulaire.

La nouvelle promo, qui a été publiée jeudi (voir ci-dessus), arrive quatre semaines avant le retour de la comédie dirigée par Andy Samberg. La vidéo est conçue pour ressembler à celle des années 1980 (et être lue sur une bande VHS lo-fi!), Et présente les premières images du vétérinaire de SNL Vanessa Bayer en tant que nouvelle partenaire du capitaine Holt, Debbie Fogel.

Avant-première le jeudi 6 février à 8 / 7c, la nouvelle saison débutera avec des épisodes consécutifs. Le premier est «Manhunt», où Jake mène une chasse à l’homme après une tentative d’assassinat contre un conseiller municipal. Pendant ce temps, Holt s’adapte à son nouveau poste d’officier en uniforme tout en travaillant aux côtés de l’officier Fogel.

Cela sera immédiatement suivi par l’épisode 2 (à 8 h 30 et 7 h 30), dans lequel le remplaçant de Holt, le capitaine Kim (joué par Nicole Bilderback, dont les crédits incluent des épisodes de Bones, Good Girls et The Rookie), tente de s’ingérer. avec Jake et l’équipe en les faisant venir pour un dîner.

La saison 7 reprend au lendemain de la finale en deux parties de mai dernier. Après que la commissaire Kelly a été (en quelque sorte) traduite en justice, la nouvelle commissaire par intérim Madeline Wuntch (star invitée récurrente Kyra Sedgwick) a placé Holt en patrouille. Cela a fait suite à sa découverte que Holt n’avait servi qu’un mois comme patrouilleur avant de devenir détective. On l’a vu pour la dernière fois diriger la circulation au milieu d’une intersection achalandée. (Pour un récapitulatif complet, vous pouvez cliquer ici.)

