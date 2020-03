[VIDEO] Brooklyn Nine-Nine Saison 7, épisode 6 – Hitchcock trouve l’amour?

HISTOIRES CONNEXES

La huitième fois sera-t-elle le charme du détective Brooklyn Nine-Nine Michael Hitchcock? Dans l’épisode de jeudi (NBC, 8: 30/7: 30c), le meilleur ami de Scully pense qu’il a enfin rencontré son match – et TVLine a votre premier aperçu exclusif.

Le sixième épisode de la saison 7 démarre à la fête de divorce de Hitchcock. C’est là, de tous les endroits, qu’il rencontre l’épouse potentielle n ° 8 – et il se trouve qu’elle coche toutes ses cases: “Elle est drôle, elle est belle, elle n’a presque pas de cicatrices”, révèle-t-il dans la vidéo ci-dessus.

Il y a juste un problème: la femme mystère a écrit son numéro de téléphone sur une serviette que Hitchcock a détruite depuis. Maintenant, il ne lui reste plus que le souvenir d’une nuit magique.

Oh, et une de ses dents.

«L’histoire d’Hitchcock [is] un conte de fées », a déclaré le co-créateur de la série Dan Goor à TVLine. «C’est un conte aussi vieux que le temps: un homme sort avec une femme, perd son numéro de téléphone et n’a que sa dent. C’est une histoire que nous avons toujours voulu raconter, et nous pouvons enfin la raconter. “

Dans l’aperçu, Scully encourage Hitchcock à ne pas perdre espoir. La trouver, dit-il, ne sera pas si difficile. “Nous devons juste essayer de mettre cette dent dans la bouche de chaque femme à New York jusqu’à ce que nous trouvions le trou de gencive correspondant à votre seul véritable amour”, dit-il. (Voir! Facile!)

Pendant que Hitchcock cherche son âme sœur, Jake et Amy travaillent sur un cas apparemment non fissurable, et Holt s’adapte à un nouveau rythme à la suite de l’arrestation de Debbie.

L’épisode a été dirigé par la réalisatrice de Female Forward Kim Nguyen. Female Forward est une initiative NBC pour les réalisatrices qui vise à atteindre la parité entre les sexes parmi les réalisateurs de séries scénarisées.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions.