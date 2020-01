[Video] Bryan Cranston devient Jack Torrance dans la publicité du Super Bowl de Mountain Dew!

Eh bien, nous n’avons sûrement jamais pensé voir ça!

À la suite de [redacted] en devenant Jack Torrance pour le docteur Sleep de Mike Flanagan l’année dernière, Bryan Cranston est devenu le personnage emblématique d’une publicité bizarre pour le Super Bowl.

La publicité est pour Mountain Dew Zero Sugar, et elle voit Cranston recréer le moment le plus fréquemment usurpé du classique de l’horreur de Stanley Kubrick – vous savez celui-là.

Tracee Ellis Ross co-stars dans la publicité comme Wendy Torrance.

Zero Sugar est-il vraiment «aussi bon que l’original»? Regardez ci-dessous pour le découvrir!