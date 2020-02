Vidéo: ça ne peut pas être! Karol G participe à une guerre de défaite et Anuel réagit ainsi

Anuel AA et Karol G savent s’amuser, et dans cette vidéo ils nous montrent qu’ils n’ont besoin de presque rien pour passer un bon moment.

21 février 2020

Qui ne connaît pas Karol G et Anuel AA? Si le couple populaire de reggaetoneros ajoute déjà deux ans de relation, depuis le 26 novembre 2018, il a été publié par Karol G elle-même et plus tard Anuel AA dans leurs réseaux sociaux respectifs.

Nul doute que la carrière musicale de ce couple ne cesse de grandir, individuellement la renommée des artistes est un fait, et leurs plus de 20 millions de followers sur Instagram le corroborent, mais ensemble ils ont presque doublé leurs concerts.

Récemment, une vidéo du récent anniversaire de Karol G a été divulguée, où le couple peut être vu participer à un jeu de société, connu sous le nom de jeu de chaise. Vous verrez Anuel et Karol déplacer le toit vers les chaises.

Dès que la vidéo commence, les chanteurs peuvent être vus danser autour des chaises, après les 10 premières secondes, la musique s’arrête et tout le monde se précipite pour s’asseoir, une seule personne est laissée de côté mais le résultat n’est pas concluant.

Ensuite, ils décident de reprendre le jeu sans retirer les participants ou les chaises, la musique retentit immédiatement et la danse commence à nouveau mais cette fois tout le monde a l’air tendu, la vidéo se termine lorsque deux des invités arrêtent de se battre pour une chaise, jusqu’à ce que nous ayons enfin un Heureux gagnant sur le sol.

.