Vidéo: c’est arrivé! Thalía a soulevé sa jupe translucide et se touche de cette façon. Regardez-la!

Thalía a quitté le public en la regardant de près

03 avril 20208:56 AM

Ariadna Thalía Sodi Miranda, plus connue sous le nom de Thalía, est une chanteuse et mannequin mexicaine de 48 ans connue depuis qu’elle n’est qu’une adolescente, car sa beauté et son talent l’ont fait atteindre le grand écran.

Rappelons que Thalía a joué dans plusieurs feuilletons mexicains qui ont été un succès et de la même manière ses chansons ont été enregistrées dans la mémoire de tous.

Récemment, nous avons observé sur YouTube du matériel audiovisuel qui nous a touchés, car nous pouvons voir comment Thalía apparaît de nulle part sur scène dans un costume un peu désaccordé, car nous pouvons voir qu’il met en évidence tous les attributs de la chanteuse.

Mais ce qui attire vraiment l’attention, c’est que la chanteuse Thalía décide à tout moment de relever sa jupe et, comme prévu, tout le monde a été totalement surpris, en particulier la présentatrice de l’émission.

Parmi les commentaires sur la vidéo nous mettons en avant: “il n’a jamais vu une autre femme avec le même corps, trop parfaite” et “cette dame a le béguin pour moi, j’aimerais la rencontrer, j’aime ses folies”

