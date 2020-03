[VIDEO] «Chicago PD»: Saison 7, épisode 16 – Burgess offre un cadeau à Ruzek

HISTOIRES CONNEXES

Un cadeau peut-il remettre «Burzek» sur la bonne voie? Dans la vidéo exclusive de TVLine du Chicago P.D. de mercredi (NBC, 10 / 9c), Burgess présente à Ruzek des billets de hockey en signe de reconnaissance pour son soutien.

«De ma grossesse à mon absence, vous avez été là pour moi et je l’apprécie. J’ai l’impression que tu as été avec moi tout ce temps », explique-t-elle à son ex surpris.

Le geste est particulièrement significatif, étant donné que Burgess a eu du mal à laisser Ruzek entrer pendant sa grossesse, et la semaine dernière, elle s’est exclamée qu’elle voulait qu’il soit aussi en colère contre elle qu’elle contre elle-même pour avoir perdu le bébé. Bien sûr, Ruzek ne pouvait pas accepter sa demande – et peut-être maintenant qu’elle s’est pardonnée pour la grossesse perdue, Burgess ouvrira également son cœur à une éventuelle réunion avec Ruzek? Pourrait-on lui suggérer de demander à Burgess de l’accompagner à ce match de hockey?

Ailleurs dans l’épisode de demain, “une affaire de vol à main armée se transforme rapidement en enquête pour homicide”, selon la description officielle. “Quand les antécédents d’un suspect suggèrent la violence domestique, Upton est forcée de compter avec son enfance.” De plus, “Voight et Halstead se mettent la tête sur l’instinct vertueux de Halstead.”

Et au cas où vous auriez raté la grande nouvelle, Chicago P.D., ainsi que Chicago Fire et Chicago Med, ont tous été récemment renouvelés pour trois saisons chacun.

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour regarder l’aperçu, puis appuyez sur les commentaires pour partager vos espoirs pour “Burzek”!