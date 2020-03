[VIDEO] Chris Matthews prend sa retraite, fin de balle dure – Allégations de harcèlement

HISTOIRES CONNEXES

Chris Matthews a fini de jouer au Hardball. Au sommet de son émission lundi, l’ancre MSNBC a annoncé qu’il prend sa retraite.

Pour aller droit au but, il a déclaré aux téléspectateurs: «Permettez-moi de commencer par mon titre ce soir: je prends ma retraite. Ceci est le dernier Hardball sur MSNBC. “

Regardez la vidéo de son annonce à l’antenne ci-dessous:

Matthews a commencé à héberger Hardball sur CNBC en 1997, et a finalement transféré l’émission à MSNBC en 1999, où elle s’est maintenue pendant plus de deux décennies. Le programme tire son nom du livre de Matthews intitulé Hardball: How Politics Is Played Told by One Who Knows the Game.

Cette nouvelle survient quelques jours seulement après que la chroniqueuse de GQ, Laura Bassett, a allégué que Matthews l’avait harcelée sexuellement en 2016. Entre autres, Bassett s’est souvenu que Matthews lui avait parlé dans le fauteuil de maquillage avant une apparition sur Hardball pour discuter des allégations portées contre Donald Trump. “Pourquoi ne suis-je pas encore tombé amoureux de toi?” elle s’est souvenue que Matthews avait demandé, à quel moment il aurait dit à la maquilleuse: «Continuez à vous maquiller. Je vais tomber amoureux d’elle. “

Vos réflexions sur la grande annonce de Matthews? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.

