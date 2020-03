[VIDEO] Colton Underwood a un coronavirus – le malade star du «baccalauréat»

HISTOIRES CONNEXES

Colton Underwood, qui a dirigé la saison 23 de The Bachelor d’ABC, a révélé vendredi qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, la star du football devenu réalité a partagé que le virus avait [his] cul »depuis qu’il est devenu symptomatique plus tôt cette semaine.

“J’ai 28 ans. Je me considère plutôt en bonne santé. Je m’entraîne régulièrement. Je mange sainement », a déclaré Underwood. “Je ne peux même pas monter un escalier [now] sans être à bout de souffle, ou aller aux toilettes sans avoir à m’asseoir car je suis épuisé. “

Il a ajouté qu’il ne partageait pas ces détails “pour provoquer la peur ou la panique”, mais pour dissiper les rumeurs selon lesquelles le virus n’affecte sérieusement que les patients plus âgés ou que les plus jeunes en sont immunisés. Il a conclu en exhortant ses partisans à «rester à la maison, faire sa part, prendre soin de soi, prendre soin les uns des autres».

Underwood est devenu populaire en tant que concurrent dans la saison de Becca Kufrin de The Bachelorette, puis est apparu sur Bachelor in Paradise après que Kufrin l’ait éliminé. Bien qu’il n’ait pas trouvé l’amour au paradis, il a ensuite joué dans The Bachelor et a choisi de poursuivre une relation avec Cassie Randolph (après avoir sauté une clôture pour elle).

La liste des stars de la télévision qui ont contracté un coronavirus continue de s’allonger. Daniel Dae Kim, ancien de Hawaii Five-0, et l’acteur de Game of Thrones Kristofer Hivju ont récemment révélé leurs diagnostics, et les membres de l’équipe de plusieurs émissions de télévision – y compris le drame CBS FBI: Most Wanted – ont également été testés positifs.

