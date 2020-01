Vidéo controversée: Anuel AA danse ainsi sans crainte “Regardez la réaction de Karol G”

Anuel AA suscite la controverse

Le chanteur Anuel AA est sans aucun doute une tendance aujourd’hui car sa relation avec le chanteur Karol G a beaucoup donné à parler, les deux sont une machine controversée car tout ce qu’il fait et arrête de faire est découvert par ses fans.

La chanteuse Karol G, d’autre part, a toujours soutenu son petit ami, car les deux sont une tendance et ses chansons sont les plus jouées sur les stations de radio. La tua de Karol G est la chanson la plus jouée du moment.

Récemment, nous avons regardé une vidéo qui a rendu tout le monde fou, alors que le chanteur Anuel AA a invité sa petite amie Karol G à son «Emmanuel World Tour Miami 2019», elle est sortie de nulle part, personne ne l’attendait, c’était un grand cadeau.

Karol G est sorti de nulle part sur scène en chantant sa chanson “La tusa” immédiatement tout le monde est devenu fou et Anuel n’était pas loin derrière alors qu’il a commencé à danser le “Tusa”, ce qui a sans aucun doute provoqué des applaudissements sans s’arrêter, pour le soutien de son partenaire.

Parmi les commentaires de la vidéo, nous mettons en évidence “J’aime cette vieille femme” “comme j’aime cette partie de la petite fille … maintenant je suis une” mauvaise “fille … brurrrrrrr … comme pour ne pas disparaître … jamais jamais” j’aime Karol G, je veux la rencontrer. »

