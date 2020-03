Vidéo controversée! L’Archange demande à ne pas être approché par le virus Covid-19

Le célèbre chanteur de musique urbaine Arcángel a suscité la controverse en exprimant qu’ils ne l’approchent pas tout en parlant du virus Covid-19

19 mars 20209: 59 h

Le nom complet du chanteur de musique urbaine Archange est Austin Agustin Santos et il est actuellement l’un des artistes les plus importants du genre, et apparemment, il continuera à l’être pendant de nombreuses années à venir.

Le chanteur a 34 ans aujourd’hui et son garçon fait résonner ses thèmes musicaux dans des millions de discothèques dans ce monde, en particulier la chanson avec laquelle il a joué Sech, appelé “Pourquoi es-tu toujours avec lui”?

Comme nous savons bien que nous traversons une pandémie délicate, le célèbre en a profité pour s’exprimer sur le sujet et demander que “s’ils le voulaient, ils devraient penser à leur santé”.

“Je suis maigre, je ne peux attraper aucune sorte de virus, je dois prendre soin de moi plus que tout le monde … fanatique de me voir là-bas, si tu m’aimes, s’il te plaît, jusqu’à ce que ce pénis se termine, je ne veux pas venir enlacer un s’il vous plaît “, tels ont été certains des mots du célèbre Archange.

Beaucoup de ses fans ont compris ses paroles car le virus Covid-19 est une infection assez grave et délicate, tandis que d’autres l’ont critiqué, car ils ont déclaré que “le virus n’est pas aussi infectieux qu’ils l’expriment”.

Archange De son côté, il ne veut que prendre soin de sa santé et ignore les critiques qui lui sont adressées.

