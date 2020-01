Vidéo controversée! Shakira tombe lors d’une présentation et se voit sans se raser

Shakira a laissé tout le monde très effrayé

30 janvier 2020

La chanteuse colombienne Shakira est sans aucun doute un grand talent admirable qu’elle est sans aucun doute devenue un exemple à suivre car sa responsabilité et son enthousiasme pour ce qu’elle fait est admirable.

Et comme si cela ne suffisait pas, elle a vécu des moments amers et inconfortables malgré tout ce qui est bon, comme être en string lors d’une représentation ou tomber lors d’un événement.

Il semble que cela se soit produit à plusieurs reprises, et cette fois nous en avons trouvé un en particulier car elle est en direct et d’un moment à l’autre glisse de la chaise.

Heureusement, il a réagi rapidement et a su gérer la situation devant les caméras qui étaient focalisées sur elle, car elle était la seule chanteuse qui était là et curieusement on voit que ses favoris sont très poilus sans se raser, cela a été très critiqué par les médias.

Peu importe qu’il tombe ou non, l’important est que Shakira est un chanteur exemplaire qui, malgré les mauvais moments, est resté dans le temps sans avoir besoin d’être scandaleux ou médiatique.

