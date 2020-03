[VIDEO] Coronavirus Crisis: émissions de télévision sans public de studio

HISTOIRES CONNEXES

«Le spectacle doit continuer», comme le dit le dicton – et de nombreux spectacles ont essayé de le faire, alors que la panique des coronavirus commençait à s’installer à travers le pays.

Au cours des derniers jours, avant que les Centers for Disease Control and Prevention ne déclarent COVID-19 une pandémie, un certain nombre de séries diurnes et nocturnes ont tenté de progresser sans public de studio – ce qui, à tout le moins, a rendu la télévision intéressante. Mais avec l’aggravation de la situation, la plupart des productions ont décidé de se mettre en pause.

Au moment de la presse, près d’une douzaine de séries de fin de soirée – ABC de Jimmy Kimmel Live, Bravo’s Watch What Happens Live !, The Late Show and The Late Late Show de CBS, The Daily Show and Lights Out de Comedy Central, The Daily Show and Lights Out de Comedy Central, Tonight Show and Late de NBC Night, HBO’s Real Time et Full Frontal de TBS – ont choisi d’arrêter la production, avec effet immédiat. Parmi les offrandes diurnes, The Ellen DeGeneres Show, The Tamron Hall Show et The Wendy Williams Show ont emboîté le pas. (La semaine dernière de HBO ce soir devrait diffuser un épisode tronqué dimanche, avant qu’il ne s’éteigne lui aussi.)

Ce qui suit est une chronologie de 72 heures avec des extraits de chaque émission qui a tenté de garder les lumières allumées…

MERCREDI 11 MARS

Vivre avec Kelly et Ryan est devenu le premier spectacle à être diffusé sans public. Il a comblé le vide en demandant aux membres d’équipage de remplir les deux premières rangées.

“Comme vous pouvez le voir, les choses sont un peu différentes ici aujourd’hui, compte tenu de la situation en cours à New York avec le coronavirus”, a déclaré Ryan Seacrest, expliquant la situation aux téléspectateurs à la maison. Kelly Ripa a ajouté: “Bien que nous n’ayons pas notre public de studio habituel, à l’exception de certains de nos producteurs … cela ne devrait pas empêcher tout le monde de regarder à la maison. Parce que, avouons-le: vous ne pouvez aller nulle part ailleurs! “

Peu de temps après, les dames d’ABC La vue est allé vivre avec seulement des producteurs et des cameramen sur le sol. «Eh bien, bonjour! salut! Bonjour!” La modératrice Whoopi Goldberg a déclaré en saluant un public inexistant: «Bienvenue à The View, vous tous! Bienvenue à The View! Bienvenue à The View! Bienvenue à The View! Bienvenue à The View! Bienvenue à The View! Bienvenue à The View! Bienvenue dans The View! ”

Plus tard dans la soirée, TBS » Frontale complète avec Samantha Bee est devenu la première série de fin de soirée à présenter un spectacle sans charges de siège.

“Nous avons envisagé d’utiliser une piste de rire ce soir”, a déclaré Bee. «Malheureusement, les seuls signaux sonores que nous avions sous la main étaient les woos de Saved by the Bell lorsque Zack Morris a embrassé Kelly Kapowski. Donc, nous n’aurons pas le rire du public, mais nous pourrions avoir mon rire, parce que mes écrivains ont ajouté des blagues que je n’avais pas vues auparavant. » Bee a ensuite procédé à une pause à plusieurs reprises au cours de son segment initial sur COVID-19.

JEUDI 12 MARS

Le syndiqué Spectacle de Wendy Williams a suivi l’exemple de Kelly et Ryan et a rempli les sièges d’une myriade de membres du personnel. («Bienvenue à mon personnel et à mes collègues, autrement appelés mes co-hôtes jusqu’à ce que la couronne puisse être menée correctement», a déclaré Williams.)

Lorsque Comedy Central The Daily Show avec Trevor Noah diffusé plus tard dans la soirée, les Powers That Be pensaient que la série irait de l’avant avec de nouveaux épisodes la semaine du 16 mars. Cette décision a été inversée, mais pas avant que Noah n’atteigne sa dernière audience en studio:

Une demi-heure plus tard, NBC Spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon décidé à la dernière minute de supprimer le public. Fallon a ensuite procédé à ce qui serait finalement son dernier spectacle.

“Comme vous, je regarde les informations et je suis aussi confus et paniqué que vous”, a déclaré Fallon. “Mais ce que je sais, c’est que lorsque nous sommes là les uns pour les autres, nous sommes à notre meilleur.”

Plus sur CBS, Le spectacle tardif avec Stephen Colbert emboîté le pas et joué devant un public de quelques membres du personnel, qui étaient espacés parmi les 457 sièges à l’intérieur du théâtre Ed Sullivan. Colbert a finalement révélé que les téléspectateurs à la maison regardaient la répétition générale; à mi-chemin de son monologue, qu’il a choisi de jouer à son bureau, Colbert a décidé qu’il était superflu de répéter deux fois les mouvements d’un spectacle sans public. Avant de faire sortir l’unique invité de la nuit, le Dr Sanjay Gupta, l’hôte a fait la une des titres de la journée – y compris le mot que Tom Hanks a été testé positif pour le coronavirus.

«Hé, coronavirus! Vous pouvez fermer l’Italie, vous pouvez fermer la Corée du Sud [and] vous pouvez détruire notre économie, mais gardez vos sales protéines de nucléocapside hors de Tom Hanks! ” il s’est excalmé. “L’homme est un trésor américain!”

Au moment où NBC Tard dans la nuit avec Seth Meyers devait enregistrer son émission sans audience jeudi soir, il a été décidé de suspendre complètement la production. Alors qu’une répétition a été diffusée cette nuit-là, Meyers a enregistré un segment «Closer Look» sur le thème des coronavirus qui a été publié en exclusivité en ligne:

Dernier point mais non le moindre, CBS » Late Late Show avec James Corden, qui a enregistré l’épisode de jeudi un jour avant l’air. À l’époque, l’hôte a assuré aux téléspectateurs qu’ils allaient garder les lumières allumées et voir ce qui se passait, mais ce ne sera plus le cas.

VENDREDI 13 MARS

HBO En temps réel avec Bill Maher est allé en direct de Los Angeles. Au cours de l’émission, qu’il a présentée devant des membres de son équipe de rédaction, le comédien a confirmé des informations antérieures selon lesquelles HBO suspendrait la production indéfiniment après la diffusion de cette soirée.

“Bienvenue à F — roi ridicule avec Bill Maher”, a déclaré l’hôte. «Ce pays est passé de zéro à fou en environ trois secondes cette semaine. C’est vendredi 13 maintenant, il y a une pandémie, les marchés sont en chute libre… et Trump est président. Espérons donc que nous ne tomberons pas dans une vague de malchance! “