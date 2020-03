[VIDEO] Coronavirus: Jimmy Fallon, Kimmel Nouveaux monologues – Quarantaine

HISTOIRES CONNEXES

Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel ont décidé de travailler à domicile pour aider ceux qui en ont besoin, car de plus en plus d’hôtes en fin de soirée partagent du nouveau contenu de leurs bunkers coronavirus respectifs.

Fallon a publié mardi le premier Tonight Show: At Home Edition sur YouTube, qui présentait des graphiques de sa fille de six ans, Winnie, et des camées de sa fille de cinq ans, Franny, son épouse / opérateur de caméra, Nancy, et son chien / premier invité, Gary. “Jusqu’à présent, c’était assez amusant à la maison”, a-t-il déclaré. “Nous avons fait beaucoup de colorations, nous avons fait des coussins [and] faire des arts et de l’artisanat, tandis que les enfants regardaient la télévision au sous-sol. »

L’épisode de 10 minutes comprenait un monologue traditionnel, ainsi qu’une chanson originale intitulée «St. Patrick’s Day Quarantine. ” Chaque versement, a déclaré Fallon, cherchera à collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance différent. Tout d’abord: Feeding America, «un réseau national de plus de 200 banques alimentaires qui nourrissent plus de 46 millions de personnes grâce à des garde-manger, des soupes populaires, des abris et plus», selon la description de la vidéo.

De même, Kimmel a déclaré qu’il ferait un don à une cause valable chaque jour. Son premier don est allé à No Kid Hungry, un organisme sans but lucratif qui s’efforce de mettre fin à la faim des enfants en Amérique. L’annonce a été précédée d’une «mini-logue» qui a beaucoup touché son propre temps de quarantaine.

“Vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même lorsque vous êtes isolé à la maison”, a-t-il déclaré. «Par exemple, j’ai appris que j’ai deux jeunes enfants… Mon groupe sanguin en ce moment est Disney positif – ou Disney +… peu importe comment ils l’appellent. Nous avons regardé Frozen 2 plus de fois que les animateurs qui l’ont dessiné ont regardé Frozen 2. “

Quant aux autres hôtes nocturnes…

Stephen Colbert a migré de sa baignoire vers son foyer extérieur pour ce qu’il appelle maintenant le spectacle de flammes avec Stephen Colburn.

Pendant ce temps, Trevor Noah a montré comment nettoyer correctement en profondeur votre maison, et Conan O’Brien a publié un tutoriel sur le lavage des mains sur le thème de la Saint-Patrick.

Regardez les vidéos ci-dessus