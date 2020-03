[VIDEO] Coronavirus: Stephen Colbert Nouveau monologue de baignoire – Late Show

HISTOIRES CONNEXES

Surprise! Lundi, Stephen Colbert s’est mis en quarantaine dans une rediffusion précédemment programmée de The Late Show pour livrer un monologue en direct tout en étant immergé dans un bain moussant.

“Vous regardez une édition très spéciale de The Late Show – ou, comme je l’appelle maintenant, The Lather Show With Scrubbin’ Colbert “, a-t-il commencé. «La grande histoire de ce soir, c’est vous tous, gens… [who] se sont accroupis dans leurs propres maisons pour chasser le coronavirus. Le CDC dit que cela pourrait durer au cours des huit prochaines semaines, alors installez-vous confortablement et essayez de regarder du bon côté: vous allez enfin pouvoir regarder tout le papier toilette que vous avez acheté.

Colbert a ensuite cité quelques exemples (à moitié vrai) d’autres moments de l’histoire où l’humanité a dû se séquestrer pour empêcher la propagation de l’infection. «Saviez-vous que Sir Isaac Newton s’est retiré chez lui à la campagne lorsque la grande peste de 1665 a frappé Londres? Et c’est lors de l’isolement qu’il a découvert le calcul et est venu avec sa théorie de la gravité? Et c’est uniquement parce que ses enfants étaient coincés à la maison, fouettant des pommes les uns aux autres », a-t-il déclaré impassible. (William Shakespeare s’est également auto-isolé à cette époque, qui est «lorsqu’il a écrit le roi Lear et, bien sûr, sa tragédie la plus célèbre: Roméo et Pornhub».)

L’humoriste a ensuite discuté de l’importance d’aplatir la courbe. “L’important est de maintenir le nombre de cas en dessous de cette ligne pointillée”, a-t-il déclaré (voir graphique ci-joint à droite). «C’est la ligne à laquelle l’ensemble de notre système de santé devient débordé – et à ce moment-là, les gens pourraient devoir rester à la maison et se soigner, puis poster eux-mêmes la facture médicale de 8 000 $.»

Colbert a également côtelé le président Trump et son groupe de travail sur les coronavirus. Le groupe de travail est composé de 21 membres, qui se sont tous réunis pour un presseur du lundi après-midi, où ils ont averti le public américain qu’ils ne devraient pas se réunir en groupes de plus de 10 personnes.

“C’est en fait une bonne leçon de mathématiques pour tous ces enfants qui sont maintenant scolarisés à la maison”, a déclaré Colbert, avant de poser la question suivante: “Si le groupe de travail sur les coronavirus compte 21 membres, mais les groupes ne sont pas autorisés à contenir plus de 10 personnes, comment encore plusieurs mois allons-nous devoir manger le chef Boyardee? »

Colbert n’était pas le seul hôte de fin de soirée à s’enregistrer lundi. Trevor Noah, du Daily Show, a publié deux vidéos «Quarantine Dispatch», dans lesquelles il exhortait les téléspectateurs à rester chez eux et à prendre les précautions nécessaires.

Pendant ce temps, un Conan O’Brien auto-mis en quarantaine a montré comment désinfecter correctement un puzzle de 1000 pièces:

