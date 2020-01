VIDÉO: Criss Angel évite les conséquences de la chimiothérapie à son petit | Instagram

L’illusionniste Criss Angel partagée début décembre 2019, sur son compte officiel de Instagram, la nouvelle choquante que le cancer était revenu à son petit fils de seulement 5 ans.

Johnny Crisstopher On lui a diagnostiqué cancer pédiatrique avant 2 ans. Depuis lors, l’enfant est en constante attention et applique le traitement intensif depuis plus de trois ans; cependant, il a fait une rechute et lundi dernier, il est retourné à l’hôpital, selon l’illusionniste:

Johnny Crisstopher – qui a reçu un diagnostic de cancer pédiatrique avant l’âge de 2 ans – est en traitement depuis plus de trois ans, est en rémission, mais malheureusement… Il a fait une rechute et retourne à l’hôpital lundi. »

Après la nouvelle dévastatrice, l’ancien partenaire de la chanteuse Belinda a pris la triste et controversée décision de raser son fils qui pourrait perdre ses cheveux en raison des chimiothérapies qu’il reçoit.

C’est pourquoi dans une vidéo qu’il a également partagée depuis son compte Instagram, Criss Angel peut interroger son petit garçon s’il préfère se couper les cheveux immédiatement ou attendre qu’il tombe; et c’est ainsi que le petit garçon de seulement 5 ans a décidé que son père rapa.

“Nous devons embrasser ce que nous ne pouvons pas contrôler avec courage, force et amour pour toujours. #CelebrateLife # 2020”, est le message qui accompagne le texte de l’illusionniste.

(Traduction en espagnol: nous devons embrasser ce que nous ne pouvons pas contrôler avec courage, force et amour pour toujours », a écrit Criss Angel dans la vidéo qui contient 28 143 reproductions et des milliers de commentaires encourageants pour la famille.

Il convient de noter que dans son propre compte de ce réseau social, l’illusionniste a partagé des photos avec son petit fils dans les parcs d’attractions les plus célèbres du monde: Disney World et Universal Studios

Selon les informations des médias, Criss Angel organiser un événement à Las Vegas, dans le but de 5 millions de dollars, pour soutenir les enfants atteints de cancer pédiatrique.

Il est triste de voir comment la maladie du cancer dans toutes ses manifestations et modalités met fin à la vie de l’être humain et plus encore quand c’est un enfant qui vient de se réveiller. Avec un peu de chance, le petit Johnny bat la terrible maladie et parvient à mener une vie normale et, surtout, à faire ce qu’il aime et à en profiter.

