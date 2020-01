[VIDEO] Crossover «Crisis on Infinite Earths»: Partie 4, Bande-annonce «Arrow»

HISTOIRES CONNEXES

Le crossover d’Arrowverse «Crisis on Infinite Earths» se précipite vers sa conclusion – et si Oliver descend, il descend en se balançant.

Dans une promo qui a fait ses débuts sur le fil Twitter de la star de Arrow Stephen Amell vendredi soir, nous avons un aperçu des deux derniers versements du crossover, avec un Oliver à capuchon se préparant pour “le combat ultime” contre l’Anti-Monitor. Heureusement, il a une sauvegarde: «Il est temps de trouver vos amis», a-t-il dit, alors que nous voyons Flash, Supergirl, Batwoman et plus encore se joindre à la bataille culminante. (Cela vient après qu’une paire de mini-teasers centrés sur Oliver et Barry a été diffusée plus tôt cette semaine.)

Dans la partie 4 du crossover, alias l’épisode Arrow (diffusé le mardi 14 janvier prochain à 8 / 7c), Supergirl, Batwoman et les autres Paragons chercheront un moyen d’échapper au Vanishing Point, bien que «la futilité de la situation est aggravé par la disparition de The Flash », selon le synopsis officiel de The CW. “Cependant, l’espoir apparaît sous la forme d’Oliver, qui révèle qu’il est devenu autre chose.” La partie 4 révèle également les histoires d’origine à la fois pour The Monitor et Anti-Monitor.

Pendant ce temps, la ligne de connexion de la partie 5, un épisode spécial Legends of Tomorrow qui sert de finale de l’événement crossover (diffusée la même nuit à 21 heures), taquine simplement: «Les mondes ont vécu, les mondes sont morts. Rien ne sera jamais le même.”

Appuyez sur PLAY ci-dessous pour un aperçu des derniers versements de «Crisis on Infinite Earths»