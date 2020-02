Vidéo CS: Cast et les cinéastes parlent à tous les garçons: P.S. Je t’aime encore

ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec les acteurs et les réalisateurs de la prochaine suite de Netflix À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore, y compris l’écrivain et créateur Jenny Han, PDG d’Ace Entertainment Matt Kaplan, et les stars Lana Condor, Noah Centineo et Jordan Fisher. Vous pouvez consulter les interviews ci-dessous!

Dans P.S. Je t’aime encore, C’est une nouvelle année et Lara Jean (Lana Condor) et Peter (Noah Centineo) ne prétendent plus être en couple. Ils sont en couple. Et, alors que Lara Jean navigue dans une mine de premières officielles avec Peter – son premier vrai baiser, son premier vrai rendez-vous, sa première Saint Valentin – elle se retrouve davantage appuyée sur Kitty et Margot (Anna Cathcart et Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur ), et un nouveau confident inattendu, Stormy (Holland Taylor), pour l’aider à gérer les émotions complexes qui accompagnent ce nouveau chapitre d’équilibrer une relation et de découvrir son moi authentique. Mais quand John Ambrose (Jordan Fisher), un autre destinataire d’une des vieilles lettres d’amour de Lara Jean, entre de nouveau dans sa vie, elle doit compter sur elle-même plus que jamais car elle est confrontée à son premier vrai dilemme: peut-elle aimer deux garçons en même temps ?

À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore, qui devrait s’inspirer du deuxième livre de la nouvelle série de Han P.S. Je t’aime encore, est écrit par Sofia Alvarez, qui a scénarisé le film original, et réalisé par Michael Fimognari (The Haunting of Hill House). Le film mettra en vedette le retour de Lana Condor (Alita: Battle Angel) et Noah Centineo (Les anges de Charlie), reprenant leurs rôles de Lara Jean Covey et Peter Kavinsky. La suite de Netflix mettra également en vedette les anciens membres du casting Anna Cathcart (Descendants 3), John Corbett (Sex & Drugs & Rock & Roll) et Janel Parrish (Jolies petites menteuses) ainsi que les nouveaux arrivants Jordan Fisher comme John Ambrose et 13 raisons pour lesquelles Ross Butler.

En août dernier, il a également été annoncé que le troisième film de la trilogie du livre de Jenny Han À tous les garçons: toujours et à jamais, Lara Jean avait également été commandé par Netflix et a immédiatement commencé le tournage après la production emballée pour P.S. Je t’aime.

Le film commencera à être diffusé le 12 février.