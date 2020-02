Vidéo CS: Justice Smith & Elle Fanning pour All the Bright Places de Netflix!

ComingSoon.net a eu l’occasion de s’asseoir avec le juge Smith (Détective Pikachu) et Elle Fanning (Maléfique: les maîtresses du mal) pour discuter du nouveau drame romantique de Netflix Tous les endroits lumineux, qui vient de faire ses débuts sur le service de streaming. Notre interview peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: Exclusif: le juge Smith plein d’espoir pour le retour du détective Pikachu

Tous les endroits lumineux raconte l’histoire de Violet Markey et Theodore Finch, qui se rencontrent et se transforment pour toujours. Alors qu’ils luttent avec les cicatrices émotionnelles et physiques de leur passé, ils se réunissent, découvrant que même les plus petits endroits et moments peuvent signifier quelque chose. Ce drame captivant offre une vision rafraîchissante et humaine de l’expérience de la maladie mentale, de son impact sur les relations, ainsi que de la beauté et de l’impact durable du jeune amour.

Procurez-vous une copie du livre ici!

Le film met en vedette Elle Fanning (Je pense que nous sommes seuls maintenant) en tant que Violet et Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom) comme Finch. Le film met également en vedette Keegan-Michael Key (Le prédateur), Alexandra Shipp (Phénix sombre), Kelli O ’Hara (13 raisons pour lesquelles), Lamar Johnson (The Hate U Give), Felix Mallard, Sofia Hasmik, Luke Wilson (Le chardonneret) et Virginia Gardner (Marvel’s Runaways).

CONNEXES: L’adaptation de la série Spotify Untold obtient une commande de série limitée sur Netflix

Tous les endroits lumineux est réalisé par Brett Haley (Hearts Beat Loud) d’après un scénario de Niven et Liz Hannah (La poste). Il est produit par Mazur / Kaplan Company et Echo Lake Entertainment, et est disponible en streaming maintenant!

Paula Mazur et Mitchell Kaplan de Mazur Kaplan ainsi que Andrew Spaulding d’Echo Lake, Doug Mankoff et Brittany Kahan devraient produire. Fanning sera également producteur avec Hannah Salerno, Robert Salerno et Kimi Armstrong Stein en tant que producteurs exécutifs.

Nous participons au programme d’associations d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.