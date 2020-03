Vidéo CS: The Cast Cast & Creators on the Horror Thriller

ComingSoon.net a eu l’occasion de s’asseoir avec les acteurs et les créateurs du thriller d’horreur La chasse, dont le producteur Jason Blum, le co-scénariste Damon Lindelof et les stars Betty Gilpin et Ike Barinholtz. Vous pouvez consulter les interviews maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Douze étrangers se réveillent dans une clairière. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas qu’ils ont été choisis… dans un but très précis… La chasse.

Dans l’ombre d’une sombre théorie du complot sur Internet, un groupe d’élites mondialistes se réunit pour la toute première fois dans un manoir éloigné pour chasser les humains pour le sport. Mais le plan directeur des élites est sur le point de dérailler car une des chassées, Crystal (Betty Gilpin, LUEUR), connaît mieux que lui le jeu des Chasseurs. Elle retourne les tables sur les tueurs, les enlève, un par un, alors qu’elle se dirige vers la mystérieuse femme (deux fois oscarisée Hilary Swank) au centre de tout cela.

Rejoindre la candidate nominée aux Emmy Betty Gilpin (LUEUR, La rancune) et la gagnante d’un Oscar Hilary Swank (Bébé millionnaire, récolter) dans le film sont Ike Barinholtz (Le serment), Emma Roberts (histoire d’horreur américaine), Justin Hartley (C’est nous), Glenn Howerton (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Amy Madigan, candidate aux Oscars (Deux fois dans une vie).

De Jason Blum, le producteur de Sortez et La purge et Damon Lindelof, co-créateur de la série télévisée Les restes et Perdu, vient un nouveau mystérieux thriller social.

La chasse est écrit par Lindelof et ses collègues Les restes’Collaborateur Nick Cuse et est dirigé par Craig Zobel (Z pour Zachariah, Les restes). Blum produit pour ses Blumhouse Productions aux côtés de Lindelof. Le film est produit par Zobel, Cuse et Steven R. Molen.

Initialement prévu pour sortir en salles le 27 septembre 2019, le film dirigé par Betty Gilpin et Hilary Swank fera maintenant ses débuts tant attendus le vendredi 13 mars.

