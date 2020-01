[VIDEO] Date de création de «Hot Ones»: Retombée du jeu télévisé sur truTV – Bande-annonce

HISTOIRES CONNEXES

Spice Lords pourra bientôt obtenir son correctif Hot Ones sur le câble de base.

truTV a annoncé mercredi que Hot Ones: The Game Show sera présenté le mardi 18 février à 10 / 9c. La ramification d’une demi-heure sera associée à des épisodes de la série Web originale dans le cadre d’une heure de marque Hot Ones.

Pour les non-initiés: Hot Ones a été lancé pour la première fois sur la chaîne YouTube «First We Feast» en 2015. Dans chaque épisode, l’animateur Sean Evans interviewe des célébrités en mangeant un plateau d’ailes de poulet de plus en plus épicées. (Vous avez peut-être vu des extraits d’un récent épisode avec Paul Rudd, dont l’apparition a engendré le mème Internet populaire “Hé, regardez-nous …”; l’épisode complet est intégré ci-dessous.)

Evans présidera également Hot Ones: The Game Show, qui a reçu une commande de 20 épisodes. “Chaque semaine, deux équipes s’affrontent dans une bataille de force gastro-intestinale à travers trois rondes de futilités tout en avalant des ailes brûlantes recouvertes de sauces si enflammées que les concurrents commencent à perdre le contrôle de leurs sens”, selon la description officielle. «Avec les EMT en attente, les réactions vont des larmes, de la sueur, des vomissements et, dans un cas, une attaque de panique, alors que leurs bouches fondent sous la chaleur intense de la sauce. Après trois rounds, l’équipe avec le plus d’argent entrera dans le Ring of Fire, où elle devra travailler ensemble pour gagner le grand prix et l’antidote apaisant au milkshake à la bouche brûlante. »

En plus de Hot Ones: The Game Show, truTV a annoncé ce qui suit lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association:

* It’s Personal with Amy Hoggart – une série de comédie de style docu dans laquelle le correspondant de Full Frontal With Samantha Bee «tente de démêler les problèmes quotidiens des gens tels que la honte, la vengeance, l’anxiété, le chagrin et… Miami» – premières le mercredi 26 février (à 10 / 9c).

* Tacoma FD Saison 2 en avant-première le jeudi 26 mars à 22 h.