[VIDEO] Date de création de la saison 4 «Insecure» – Plus, un teaser accrocheur

Malibu – l’attente nous tuait. Comme pour de vrai. Mais mercredi, HBO a non seulement laissé tomber un teaser pour la saison 4 d’Issa Rae’s Insecure, mais a révélé que la date de la première était le dimanche 12 avril.

La dramatique brillante et bien-aimée a été renouvelée en septembre 2018, mais même aussi récemment que la Television Critics Assoc. tournée de presse d’été un an plus tard, on ne savait pas exactement quand elle reviendrait. “Nous l’écrivons maintenant”, était tout ce que la co-créatrice de la série / femme de tête pouvait dire à l’époque. Au moins à ce stade, nous avons découvert que nous aurions deux épisodes supplémentaires pour un total de 10 (par opposition aux huit qui composaient les saisons 1-3).

Et à en juger par le clip ci-dessus, le nombre d’épisodes ne sera pas la seule chose qui sera plus importante dans la saison 4. Dans la vidéo, le personnage de Rae – également nommé Issa – crache une rime animée alors qu’elle organise un défilé de mode devant trois miroirs , seulement pour… oh, s—. Split sa jupe. “Le cul grossit”, dit-elle en riant tandis que ses réflexions lui demandent: “Qu’est-ce que tu as mangé?”

Oh, pas sûr, comment tu nous as manqué. Si vous vous souvenez – et vous ne le pouvez pas, ça fait si longtemps! – La saison 3 s’est terminée avec Issa à l’âge de 30 ans, renouant avec l’ex Lawrence (qui, bien sûr, voyait quelqu’un de nouveau) et apprenant qu’elle n’avait pas été fantôme, comme elle et nous le pensions, par Nathan. Au moins, il n’avait pas eu l’intention de la fantôme.

Pour consulter le teaser, appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus. Puis appuyez sur les commentaires: Êtes-vous l’équipe Lawrence ou l’équipe Nathan?