[VIDEO] Date de la renaissance de “The Soup” sur E! – février 2020

Béni soit la soupe.

E! a annoncé que sa renaissance du clip de la culture pop sera présentée le mercredi 12 février à 10 / 9c. De plus, le réseau câblé a publié une nouvelle promo # PeakTV-spoofing qui place le nouvel hôte Jade Catta-Preta dans certaines des plus grandes émissions de télévision de la dernière décennie – y compris Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, The Marvellous Mme Maisel , The Masked Singer et The Walking Dead, entre autres.

La nouvelle version de The Soup – qui promet «moins de sel, plus de saveur» – mettra en vedette «la version non filtrée de Catta-Preta sur les clips les plus animés de la semaine sur le divertissement et les médias sociaux», selon le communiqué officiel. “À travers des extraits de clips et des segments récurrents, la série couvrira des moments hilarants à travers la télévision et le divertissement, y compris les dernières séries de compétitions, des talk-shows de jour et de fin de soirée, des émissions de téléréalité comme The Real Housewives et The Bachelor, des émissions de récompense, des séries scénarisées populaires programmation sportive et tout le reste. »

Lancée en 1991 sous le nom de Talk Soup, la série a lancé la carrière des hôtes Greg Kinnear (1991-1995), John Henson (1995-1999), Hal Sparks (1999-2000) et Aisha Tyler (2001-2002). Il a été redémarré sous le nom de The Soup en 2004 avec Joel McHale, qui a présidé le clip jusqu’à son annulation en décembre 2015. Puis en 2017, le show a été essentiellement relancé à Netflix sous le nom de The Joel McHale Show With Joel McHale, qui a ramené le fan -des personnages préférés comme Mankini One-Piece Man, mais a été annulé après une saison.

Catta-Preta, quant à lui, n’est pas étranger au petit écran. La bande dessinée d’origine brésilienne était une série régulière sur la comédie éphémère d’ABC Manhattan Love Story et plus récemment récurrente sur Future Man de Hulu. Des crédits supplémentaires incluent des épisodes de 2 Broke Girls, Californication, Life in Pieces, Modern Family et The Office.

Avez-vous hâte de découvrir la dernière version de The Soup? Regardez la nouvelle promo ci-dessus, puis laissez vos commentaires dans un commentaire ci-dessous.