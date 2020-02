[VIDEO] Date de première de la saison 3 de “Killing Eve” sur BBC America

BBC America a officiellement fixé une date avec Villanelle et Eve pour le dimanche 26 avril, lorsque la saison 3 des premières Killing Eve acclamées par la critique, elle a été annoncée via le teaser ci-dessus.

Les nouveaux ajouts pour la saison à venir incluent Gemma Whelan (Yara Greyjoy de Game of Thrones), Pedja Bjelac (Harry Potter et la coupe de feu), Camille Cottin (Appeler mon agent), Steve Pemberton (Inside No. 9), Raj Bajaj (A Christmas Prince: The Royal Wedding), Turlough Convery (Ready Player One) et Evgenia Dodina (One Week and a Day).

Le mois dernier, la série a été renouvelée pour la saison 4, bien avant le retour du printemps. Suivant les traces de Phoebe Waller-Bridge de la saison 1, Emerald Fennell de la saison 2 et Suzanne Heathcote de la saison à venir, Killing Eve continuera sa tradition de nommer une nouvelle scénariste pour la saison 4.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* La voix de la série animée Masters of the Universe: Revelation de Netflix comprend Mark Hamill (Star Wars) en tant que Skeletor, Lena Headey (Game of Thrones) en tant que Evil-Lyn, Chris Wood (Supergirl) en tant que Prince Adam / He-Man, Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) comme Teela, Diedrich Bader (American Housewife) comme Trap Jaw, Tony Todd (The Flash) comme Scare Glow et Kevin Conroy (Batman: The Animated Series) comme Mer-Man. (Voir la liste complète des acteurs ici.)

* Topher Grace (That ’70s Show) mettra en vedette Home Economics, le pilote de comédie d’ABC, sur trois frères et sœurs adultes: un dans le 1%, un de la classe moyenne (joué par Grace) et un qui tient à peine.

* Animal Kingdom a fait appel à Scarlett Abinante (Good Girls) et Houston Towe (The Deadbeats) pour se reproduire pendant la saison 5 alors que les jeunes versions de Pope (Shawn Hatosy) et de sa jumelle fraternelle Julia, TVLine, ont appris exclusivement. Little Pope a «une obscurité que sa mère cherche à manipuler au lieu de contrôler», tandis que Julia «développe déjà un goût pour l’alcool», grâce à leur mère.

* La première de la saison 5 d’Outlander est actuellement disponible pour les abonnés via l’application Starz et Starz On Demand, avant ses débuts linéaires ce dimanche 16 février.

* Fox diffusera le concert-bénéfice Fire Fight Australia le samedi 29 février à 11 / 10c. La spéciale sera animée par Olivia Newton-John et mettra en vedette des performances de Queen + Adam Lambert, Michael Bublé, 5SOS, Alice Cooper, k.d. lang et plus.

* Adrian Paul (Highlander) a rejoint la saison 2 de See as Lord Harlan d’Apple TV +, le dirigeant de la ville la plus forte du royaume, selon Deadline.

* Thomas Dekker (Terminator: The Sarah Connor Chronicles), Finn Jones (Marvel’s Iron Fist) et Donald Sutherland (Trust) seront les co-stars de l’adaptation de la série dramatique de Quibi du film de 1994 Swimming With Sharks, sur une jeune assistante (Kiernan Shipka ) qui travaille pour une femme chef de studio (Diane Kruger), par Deadline.

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?