[VIDEO] Date et bande-annonce de «Penny Dreadful: City of Angels»

HISTOIRES CONNEXES

Enfin, nous savons quand la ramification Penny Dreadful City of Angels prendra son envol.

Lors de la session exécutive de Showtime lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association lundi, le câbleur a révélé que la série débutera le dimanche 26 avril à 10 / 9c.

Créé, écrit et produit par John Logan – le cerveau derrière l’original bien-aimé Penny Dreadful – ce «descendant spirituel» se déroule en 1938 à Los Angeles, «un temps et un lieu profondément imprégnés de tensions sociales et politiques», lit-on dans logline. «Lorsqu’un meurtre macabre choque la ville, le détective Tiago Vega (ancien élève de Fear the Walking Dead Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) se retrouvent mêlés à une histoire épique qui reflète la riche histoire de Los Angeles, de ses profondes traditions de Le folklore mexicain-américain aux actions d’espionnage dangereuses du Troisième Reich et à la montée de la radio-évangélisation. »

Inutile de dire qu’en cours de route, le duo rencontre bien plus que les suspects habituels. Par exemple, comme vous le verrez dans la glorieuse bande-annonce ci-dessus, Natalie Dormer de Game of Thrones est à l’avant-plan en tant que Magda, un démon qui change de forme. Le casting comprend également Rory Kinnear (alias le monstre de Frankenstein dans le Penny Dreadful original) en tant que Dr Peter Craft, Piper Perabo (Covert Affairs) en tant que son épouse malheureuse Linda, Kerry Bishé (Halt and Catch Fire) et Jessica Garza (The Purge). CSI: le vétérinaire de Miami Adam Rodriguez, Brent «Data» Spiner et la reine des cris Lin Shaye (tous les quatre films Insidious) devraient se reproduire.

Pour découvrir la superbe bande-annonce, appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions.