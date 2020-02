Vidéo de Noelia, Yolanda Andrade réagit à son corps exquis | Instagram

Noelia provoque non seulement des soupirs chez les hommes, mais aussi chez les femmesIl vient de partager une vidéo où son corps exquis ne ressemble à jamais, qui a immédiatement réagi était Yolanda Andrade.

Noelia a un grand attrait et un corps qui beaucoup de femmes l’envient Eh bien, malgré mes 40 ans, il me semble que j’ai vingt ans de moins.

Envié par les femmes et désiré par les hommes et la femme occasionnelle Noelia Il sait provoquer des soupirs constants.

Dans la vidéo récente, l’interprète de “Donne moi une raison” porter le tissu de sa nouvelle ligne de bodys, en profiter pour le porter et ne pas porter de sous-vêtements que Noelia a soulevé plus que des soupirs avec sa publication.

Dans la vidéo, il couvre une grande partie du corps de la chanteuse et femme d’affaires, de son beau visage se terminant à l’arrière-garde souhaitée.

Une heure après le partage de la vidéo, l’animatrice et présentatrice de télévision Yolanda Andrade a réagi à la publication, mettant la boîte de commentaires plusieurs emoji de petits visages avec des yeux de coeur.

Noelia a également répondu le commentaire à Andrade, en plaçant des emojis en train de l’embrasser et en lui disant qu’il l’aime, il semble qu’ils s’entendent assez bien et qu’ils sont d’excellents amis.

Les internautes ont également commencé leurs commentaires immédiatement, soulignant à quel point ils sont beaux et beaux dans leur vidéo, voici quelques commentaires:

“Wow vous êtes d’une autre belle galaxie”, “plus que cette belle petite dame”, “a-t-il dit parce que vous nous faites souffrir de cette façon”, “bonjour, regardez comme ce modèle est beau pour vous, si vous avez l’air très bien en tout”.

Le succès de Noelia continue de croître, grâce à sa personnalité, la coquetterie et son corps exquis la chanteuse devient de plus en plus adepte de ses réseaux sociaux et avec ce type de publications son nombre de fans augmente.

