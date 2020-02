Vidéo de présentation de «Falcon and Winter Soldier» – «WandaVision» et «Loki»

En mettant le «super» dans la publicité du Super Bowl, Disney + a diffusé dimanche soir une vidéo teaser qui a offert nos premiers regards sur les trois premières séries Marvel du nouveau service de streaming.

En haut dans le teaser ci-dessus, nous voyons le vétéran du MCU Anthony Mackie et Sebastian Stan dans le rôle de Sam Wilson et Bucky Barnes dans The Falcon and the Winter Soldier, qui se déroule après Avengers: Fin de partie et trouve les deux partenaires pour «une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience. »Daniel Bruhl peut également être repéré, en tant que baron Zemo, tandis que Noah Mills (The Enemy Within, The Brave) a récemment été annoncé pour remplir un rôle non spécifié. Cette série devrait être lancée cet automne.

Ensuite, une série d’extraits de WandaVision, qui met en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany du MCU dans le rôle de Wanda Maximoff et Vision et «mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel». En plus d’Olsen et Bettany, WandaVision trouve Kat Dennings (2 Broke Girls) et Randall Park (Fresh Off the Boat) reprenant leurs rôles MCU respectifs de Darcy Lewis et Agent Jimmy Woo, tandis que Kathryn Hahn (Transparent) et Teyonah Parris (Survivor’s Remorse) jouent un «voisin fouineur» et un adulte – Monica Rambeau (qui était considérée comme une tyke dans Captain Marvel).

En terminant la vidéo teaser, il y a un bref aperçu de Tom Hiddleston reprenant son infâme rôle de Loki, pour une série sur le Dieu des méfaits qui se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie et devrait s’incliner en 2021. Owen Wilson (Meet les parents) aurait rejoint ce casting, dans un rôle important et non spécifié.