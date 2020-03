Vidéo de tournage pour The Matrix 4 de Keanu Reeves révèle une poursuite en voiture intense

Une nouvelle vidéo de tournage pour The Matrix 4 de Keanu Reeves a révélé une poursuite en voiture intense pour la suite.

L’année dernière, après des mois de rumeurs, il a été révélé que The Matrix 4 progressait avec Keanu Reeves pour revenir au rôle de Neo. Depuis le début de la production, de plus en plus de vidéos de tournage ont été divulguées, révélant l’apparence de Keanu Reeves dans le film ainsi qu’un certain nombre de scènes d’action. Grâce à une nouvelle vidéo, nous savons maintenant qu’au moins un type de poursuite en voiture sera dans le film.

Les poursuites en voiture ne sont bien sûr pas étrangères aux films Matrix. Le deuxième film de la franchise, The Matrix Reloaded, a été globalement moins bien reçu que son prédécesseur, mais a eu une incroyable poursuite en voiture que beaucoup considéraient comme le point culminant du film. Maintenant, il semble que nous en obtiendrons au moins un de plus, mais au lieu de voitures empilées les unes sur les autres, les gens pilleront sur les voitures dans le but d’arrêter le conducteur. Vous pouvez voir la vidéo complète ci-dessous:

Que pensez-vous de ce set vidéo de The Matrix 4? Pourquoi tous ces gens attaquent-ils la voiture? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

La matrice est généralement considérée comme un film de science-fiction / d’action historique de la fin des années 90 / début des années 2000 et a contribué à cimenter Keanu Reeves en tant que star de l’action. Le film et ses deux suites, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions ont collectivement gagné un total de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont interprété Neo et Trinity dans les trois chapitres de la série de films Matrix qui ont été réalisés par Lana et Lilly Wachowski.

Réalisée par Lana Wachowski à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec Aleksandar Hemon et David Mitchel, The Matrix 4 stars Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell et Brian J. Smith.

The Matrix 4 devrait sortir en salles le 21 mai 2021.

