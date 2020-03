Vidéo: Découvrez comment les fans d’Anuel reçoivent Karol G à Porto Rico Pourquoi ils font ça!

Les fans d’Anuel AA n’arrêtent pas de faire ça au chanteur Karol G, pourquoi le font-ils?

12 mars 20209: 26 AM

Le chanteur Anuel AA, est l’un des artistes les plus controversés du moment, car tout au long de sa carrière il a connu des moments encombrants, rappelez-vous que le chanteur était en prison.

Mais pendant 2 ans, sa renommée a réussi à devenir populaire dans toute l’Amérique latine car depuis qu’il a quitté la prison, il s’est consacré corps et âme à travailler pour réaliser ses rêves.

Et comme il est le petit ami du chanteur Karol G, il n’a cessé de gagner des followers car il est le couple préféré de tous les fans de reggaeton, pour cette raison ses fans sont très attentifs sur leurs réseaux sociaux.

Récemment, nous avons trouvé une vidéo où nous pouvons voir le chanteur Anuel et Karol G arriver à Porto Rico et c’est que l’artiste a décidé de rendre visite à son peuple pour le présenter à sa nouvelle petite amie.

Et comme prévu, ses followers ont reçu Karol G avec de gros tambours et cymbales, tout le monde était très content de son arrivée et les photos ne pouvaient pas manquer dans la célébration la plus attendue de l’année. Quelle chance est Anuel!

