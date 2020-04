Vidéo des coulisses de Endgame

Comicbook.com a organisé une soirée de veille Avengers: Fin de partie le 27 avril. Les réalisateurs du film, Joe et Anthony Russo, se sont joints pour partager les coulisses du film. À partir de leur compte Twitter partagé, The Russo Brothers a partagé les coulisses des photos et des vidéos de Chris Evans en tant que Captain America, dont une où il casse totalement le personnage dans l’un des moments les plus solennels du film.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for Avengers: Endgame.]

Chris Evans | Cadre de film / Marvel Studios

Avengers: Fin de partie a renvoyé les super-héros Marvel dans le temps à travers les précédents films de l’univers cinématographique. Lors du dernier voyage de Cap, il y est resté jusqu’à ce qu’il devienne un vieil homme. Il est retourné rencontrer Falcon (Anthony Mackie) et le soldat de l’hiver (Sebastian Stan) au moment où ils l’ont renvoyé pour rendre toutes les Infinity Stones. Mais d’abord, voici quelques autres morceaux de Chris Evans des Russo Brothers.

La scène de l’ascenseur «Avengers: Endgame» était plus facile que «Captain America: The Winter Soldier»

L’une des scènes les plus mémorables de Captain America: The Winter Soldier était une scène de combat en ascenseur entre les hommes de Cap et Brock Rumlow (Frank Grillo). Avengers: Endgame a trouvé Evans dans un ascenseur avec les mêmes personnes. Maintenant que Cap sait qu’ils sont Hydra, il fait semblant d’être de leur côté pour sortir rapidement de cet ascenseur.

De gauche à droite: Karen Gillan, Chris Evans | Cadre de film / Marvel

© Marvel Studios 2019

“Nous avons tourné la scène originale de l’ascenseur #WinterSoldier en 4 jours”, a tweeté The Russo Brothers. “Cette scène a pris environ 3 heures … parler est plus facile à filmer que se battre … #AvengersAssemble”

Captain America était presque la pierre d’âme

La pierre d’infini la plus difficile à récupérer était peut-être la pierre d’âme car elle nécessitait un sacrifice. C’était Gamora (Zoe Saldana) dans Avengers: Infinity War et Natasha Romanoff dans Endgame. Les frères Russo ont partagé qu’ils avaient une troisième option impliquant Evans, mais cela n’a pas duré longtemps.

“Au début des discussions sur le développement, nous avons envisagé de faire de Cap la pierre de l’âme”, ont-ils tweeté. “Mais cette idée est tombée assez rapidement.”

Chris Evans brandissant le marteau de Thor a détruit la maison le soir de l’ouverture

Les frères Russo racontent souvent l’histoire de se faufiler dans le théâtre Regency Village à Westwood, en Californie, le soir de l’ouverture pour enregistrer la réaction du public à Avengers: Fin de partie. Le moment où Cap et le marteau de Thor ont fait tomber la maison.

“Partager #Endgame pour la première fois l’année dernière, avec chacun d’entre vous, a été le moment le plus excitant et le plus gratifiant de notre carrière”, a tweeté The Russos. “MERCI. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons tous être de retour ensemble dans un théâtre, partageant à nouveau ces expériences… »

Capturé sur l’iPhone de Joe lorsque nous nous sommes introduits dans le Regency Village Theatre de l’UCLA lors de la soirée d’ouverture. C’est la scène où nous avons déchiré. Merci… #AvengersAssemble – Russo Brothers (@Russo_Brothers) 28 avril 2020

Dans les coulisses avec Chris Evans, Robert Downey, Jr. et Paul Rudd à New York

Les frères Russo ont partagé une vidéo des coulisses d’Evans, Robert Downey, Jr. et Pau Rudd à New York. La scène est celle où Steve Rogers et Tony Stark exécutent pour la première fois le voyage dans le temps.

Captain America a la photo préférée des Russo Brothers dans «Avengers: Endgame»

À la fin de Avengers: Fin de partie, les frères Russo ont révélé leur photo préférée dans tout le film. Alors qu’ils ont qualifié la scène du bureau de Peggy Carter (Hayley Atwell) d’émotion, leur cliché préféré était l’épilogue qui révèle Steve et Peggy Carter dansant à la fenêtre.

“Cette longue grue a tiré pour trouver Cap et Peggy dans la fenêtre … notre photo préférée dans le film”, ont-ils tweeté.

Chris Evans ne prend pas le vieux Cap trop au sérieux

Steve Rogers a attendu des décennies pour revoir Falcon et Winter Soldier pour leur expliquer sa décision de rester dans le passé. Grâce à la magie du maquillage, Avengers: Fin de partie a vieilli Evans pendant toutes ces décennies. La vidéo des Russo Brothers dans les coulisses montre qu’Evans n’est pas resté dans le personnage entre les prises.

Si l’univers cinématographique Marvel ne fonctionne pas, Evans pourrait toujours avoir un avenir dans une farce de style Bad Grandpa.