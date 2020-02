Vidéo: Dieu sacré! Regardez ce que la petite amie de Luis Miguel lui a donné pour la Saint Valentin

Si nous parlons de controverses, Hannah Gould arrive en tête de liste, depuis qu’elle est devenue la petite amie et la showgirl du chanteur Luis Miguel, elle a favorisé une rivalité avec l’ex de la chanteuse.

15 février 2020

Chaque 14 février, sans exception, une journée attendue par des milliers est célébrée, c’est la journée de l’amour et de l’amitié, mieux connue sous le nom de Saint Valentin, pour les couples, ou les futurs petits amis, c’est une journée idéale pour montrer de l’affection et de l’affection.

La situation n’est pas différente pour les célébrités et les célébrités, et c’est probablement pire quand ils sont observés par des millions de personnes qui s’attendent à ce qu’ils offrent le meilleur cadeau et félicitations à l’occasion.

Peut-être que le prix du meilleur cadeau est décerné par la petite amie actuelle de Luis Miguel, qui saisit l’occasion pour se vanter de son excellent comportement, rappelez-vous que le modèle a fait des commentaires controversés à propos de l’ex du chanteur.

À travers un visuel dans son compte officiel “Foreveramollie”, la petite amie du chanteur lui a offert une danse sensuelle et parfaite chorégraphiée pour célébrer l’occasion, montrant que son talent et sa beauté sont incomparables.

Luis Miguel a dû passer la meilleure journée d’amour et d’amitié, sans aucun doute Hannah Gould, la petite amie du chanteur, démontre son affection de la meilleure façon, accélérant le cœur du chanteur avec sa danse sensuelle.

