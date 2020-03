Vidéo d’un streamer ivre tirant une arme sur Twitch

Streamer Carl Riemer, qui est connu pour faire des jeux Call of Duty, Il a été tout simplement interdit par Twitch après avoir tiré avec une arme à feu lors de sa diffusion en direct alors qu’ilApparemment, il a été altéré par une substance.

Dans la transmission, vous pouvez voir Riemer discuter avec une personne imaginaire et couper une cartouche, puis tirer avec le pistolet. D’après son expression, nous pouvons voir qu’il pensait qu’il n’y avait plus de balles dans la chambre des armes à feu. Regardez la vidéo ci-dessous.

L’organisation sportive électronique SoaR a retiré son adhésion à Riemer. “Nous n’avons pas approuvé les actions en direct de Carl hier soir. Il a été supprimé de la liste des jeux SoaR avec effet immédiat », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

“(SoaR) a fait ce qu’il avait à faire, parce que je suis un idiot”, a déclaré Riemer dans une vidéo d’excuses publiée sur Twitter. “J’aurais pu blesser quelqu’un, je me serais blessé, j’aurais pu blesser un de mes animaux.” -Et c’est impardonnable. Je ne sais juste pas ce que je vais faire. J’ai tout mis sur mon Twitch au cours des trois ou quatre dernières années … et j’ai fait cette seule erreur et cela pourrait tout gâcher. »

Tout semble indiquer que Riemer était triste parce qu’il n’avait pas d’argent. En fait, il crie à la personne imaginaire quelque chose comme “Dites-leur que je n’ai pas d’argent” avant de tirer. La balle a traversé un navire jouet et a rebondi sur son moniteur de mille dollars.

