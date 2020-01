[VIDEO] Dynasty Saison 3 Episode 9 – Elaine Hendrix, Alexis Interview

HISTOIRES CONNEXES

Lorsque la troisième saison de Dynasty reprendra ce soir (The CW, 9 / 8c), Alexis Carrington Colby aura une nouvelle attitude pour correspondre à son nouveau visage.

“[The producers] m’a encouragé à le faire mien, et je l’ai été », a déclaré Elaine Hendrix à TVLine, décrivant son interprétation du personnage emblématique comme« un retour à la dynastie OG, tout en honorant le ton de ce qui se passe maintenant. Je pense vraiment à ce qui motive Alexis. Elle est une survivante et elle aime ses enfants. Avec ces deux éléments seuls, elle fera n’importe quoi à n’importe qui, n’importe quand et à tout moment. “

Bien qu’Hendrix ait techniquement fait ses débuts dans Dynasty à la fin de la finale de l’automne, l’épisode de ce soir donne au public – et Fallon, comme vous pouvez le voir dans l’aperçu exclusif de TVLine ci-dessus – une meilleure idée de ce à quoi s’attendre d’Alexis dans sa forme finale.

«Je reviens toujours au mot impitoyable», dit-elle. «Je suis juste prêt à être impitoyable. L’autre jour, j’ai publié en ligne comment Khaleesi avait eu la bonne idée sur Game of Thrones. Je suis prêt à tout brûler. “

Quant à la vraie nature de la relation soudaine d’Alexis avec Jeff Colby – son nouveau mari! – Hendrix dit que vous obtiendrez probablement une histoire différente «selon qui vous demandez et qui P.O.V. vous venez. Ils disent au monde qu’ils s’aiment, mais bien sûr, personne ne les croit. Personnellement, je pense qu’elle se soucie vraiment de Jeff. »

Hendrix aimerait également clarifier certaines choses concernant Alexis et Jeff: «Les gens en ligne continuent de le désigner comme son fils, et je me dis:« Ce n’est pas son fils! »Blake a toujours su qu’il était lié à Jeff, mais Alexis n’a jamais su – et elle n’a aucun lien de parenté avec lui. »Elle dit également que même si ce mariage est un clin d’œil à l’union d’Alexis avec Cecil Colby sur la dynastie originale, elle croise les doigts que l’histoire ne se répète pas:« Cecil meurt dans l’original! J’adore Sam Adegoke, donc j’espère vraiment que la même chose n’arrivera pas à Jeff. “

